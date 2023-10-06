Суд відмовив у скасуванні передачі "Вінницяпобутхіму" власникам магазинів Eva й Varus. А перед цим скасував її

Київський окружний адміністративний суд 29 вересня відмовив ТОВ "МДМ" у задоволенні позову до Національної агенції України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) щодо результатів конкурсу на визначення управителя заводу "Вінницяпобутхім".

Як свідчить рішення суду, МДМ просила визнати протиправним та скасувати рішення відповідача від 14 грудня 2022 року про недопущення її до участі у зазначеному конкурсі з відбору управителя арештованими активами, на якому перемогло ТОВ "Крайтекс-Сервіс" з групи компаній Afina.

Нагадаємо при цьому, що 11 вересня цей суд, розглянувши в спрощеному порядку аналогічну за змістом позовну заяву тієї ж компанії, навпаки, задовольнив її повністю, визнавши дії АРМА з відхилення пропозиції МДМ протиправними та скасувавши відповідне рішення агентства.

В АРМА заявляли, що вважають неконструктивним позов МДМ, яка програла конкурсний відбір на управління "Вінницяпобутхімом", заявивши, що "найближчим часом" оскаржать судове рішення. Чи була все ж подана така апеляція, АРМА не повідомляло. Нових рішень у цій адміністративній справі наразі немає.

Таким чином, минулого місяця один і той самий суд ухвалив два протилежних за змістом рішення, хоча розглядав його формально в рамках двох різних позовів в особі двох різних судей (перше винесено Альоною Кушновою, а друге - Валерієм Журавлем).

Нагадаємо, що бенефіціарами компанії-переможця конкурсу є бізнесмени Валерій Кіптик і Руслан Шостак, яким також належать мережі продуктових супермаркетів Varus та магазинів косметики та побутової хімії Eva. Afina випускає засоби для прання Pride, туалетний папір "Джамбо", вологі серветки iFresh та !Yes.

"Вінницяпобутхім", в свою чергу, був відомий як виробник прального порошку "Ушастий нянь". Зазначимо при цьому, що рішення про передачу заводу в управління "Крайтекс-Сервісу" в квітні було схвалене Антимонопольним комітетом.