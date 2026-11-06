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Французько-українська компанія Alta Ares постачатиме НАТО системи захисту від дронів

Alta Ares
Французько-українська Alta Ares виграла 6 із 16 лотів НАТО / Фото: Alta Ares

Французько-українська оборонна компанія Alta Ares виграла шість із 16 лотів у межах контракту НАТО на постачання засобів протидії безпілотникам. 

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Системи фізичного знищення дронів компанії увійшли до каталогу Альянсу Drone Edge Marketplace, що дозволяє країнам-союзникам замовляти їх без проведення нових тендерів.

"Ця рамкова угода надає країнам та оперативним командуванням НАТО договірний інструмент, сумісний із правилами закупівель НАТО, для придбання можливостей Alta Ares із протиповітряної оборони повного спектра", — заявив директор компанії з питань взаємодії з ЄС, НАТО та країнами Східної Європи Джеймі О'Коннор-Делберт.

Виграні лоти охоплюють захист територій і кордонів у трьох категоріях: стаціонарній, транспортабельній та мобільній.

Перевагу компанії у тендері забезпечили власні розробки GAMMA ISTAR, PixelLock та CYCLOPS C2, створені та навчені на полі бою в Україні. 

Рамкова угода передбачає купівлю або оренду обладнання. Компанія також планує збільшувати виробництво, а в разі великих замовлень — локалізувати його в країнах-покупцях.

Довідково

Alta Ares — це французько-український оборонно-технологічний стартап (DefTech), заснований у 2024 році, який спеціалізується на розробці інтегрованих систем протиповітряної оборони та автономних рішень на базі штучного інтелекту. 

Компанія активно працює в Україні: інтегрує своє ПЗ із системою DELTA та співпрацює з місцевими виробниками.  

Нагадаємо, Міністерство оборони Японії уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів української оборонної компанії SkyFall.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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