Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Український виробник дронів веде переговори про запуск виробництва у Данії

Vampire
Українські дрони вироблятимуть у Данії / АрміяInform

Українська компанія SkyFall  планує масштабувати виготовлення безпілотників у Данії. Наразі сторони обговорюють деталі співпраці, завдяки якій SkyFall  може стати другим вітчизняним оборонним підприємством із власною виробничою базою в цій країні.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство оборони Данії.

"Данія була одним із найбільших прихильників України з початку війни. Спочатку з пожертвами, навчанням українського персоналу, а потім з інвестиціями безпосередньо в українську оборонну промисловість за датською моделлю", – наголосив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Він також повідомив про початок перемовин із компанією SkyFall  щодо запуску виробництва в Данії, підкресливши, що така співпраця зміцнить безпеку обох держав.

Якщо SkyFall налагодить виробництво в Данії, компанії буде запропоновано розпочати співпрацю з однією або кількома відповідними данськими компаніями.

У відомстві додали, що паралельно з можливими майбутніми переговорами щодо контракту, спільно з українською владою необхідно буде провести ретельну перевірку та комплексну перевірку деталей компанії, включаючи корупцію, структуру власності та відмивання грошей. 

Нагадаємо, українська компанія SkyFall за час повномасштабної війни змогла більш ніж удвічі знизити вартість виробництва важкого ударного дрона типу "Баба Яга" (Vampire) — з майже $20 000 на старті до нинішніх $8500 за одиницю. 

Автор:
Тетяна Бесараб