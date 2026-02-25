Український виробник дронів веде переговори про запуск виробництва у Данії

Українська компанія SkyFall планує масштабувати виготовлення безпілотників у Данії. Наразі сторони обговорюють деталі співпраці, завдяки якій SkyFall може стати другим вітчизняним оборонним підприємством із власною виробничою базою в цій країні.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство оборони Данії.

"Данія була одним із найбільших прихильників України з початку війни. Спочатку з пожертвами, навчанням українського персоналу, а потім з інвестиціями безпосередньо в українську оборонну промисловість за датською моделлю", – наголосив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Він також повідомив про початок перемовин із компанією SkyFall щодо запуску виробництва в Данії, підкресливши, що така співпраця зміцнить безпеку обох держав.

Якщо SkyFall налагодить виробництво в Данії, компанії буде запропоновано розпочати співпрацю з однією або кількома відповідними данськими компаніями.

У відомстві додали, що паралельно з можливими майбутніми переговорами щодо контракту, спільно з українською владою необхідно буде провести ретельну перевірку та комплексну перевірку деталей компанії, включаючи корупцію, структуру власності та відмивання грошей.

Нагадаємо, українська компанія SkyFall за час повномасштабної війни змогла більш ніж удвічі знизити вартість виробництва важкого ударного дрона типу "Баба Яга" (Vampire) — з майже $20 000 на старті до нинішніх $8500 за одиницю.