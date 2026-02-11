Виробництво бомберів "Баба Яга" за роки великої війни вдалося здешевшати більше ніж вдвічі — до $8500

Українська компанія SkyFall за час повномасштабної війни змогла більш ніж удвічі знизити вартість виробництва важкого ударного дрона типу "Баба Яга" (Vampire) — з майже $20 000 на старті до нинішніх $8500 за одиницю.

Про це, як пише Delo.ua, представник компанії розповів журналістам проєкту "Оборонка" від "Української правди" та "Межі".

"Зараз ми дістались до ціни $8500 за один дрон. А на початку він коштував до $20 000, залежно від комплектації", — зазначили в компанії.

У SkyFall визнають: потенціал для подальшого зниження ціни є, але він обмежений. Зокрема, ціну планують опустити завдяки встановленню власної камери та локалізації виробництва власних компонентів, які за вартістю виходять навіть дешевше за китайські.

"Але провалитися нижче буде складно, бо ми одночасно покращуємо характеристики й додаємо нові модулі", — пояснює виробник.

Компанія вже локалізувала значну частину виробництва: зв’язок, антени, шасі та майже вся наземна станція — українського виробництва. Є також власні мотори, однак їх серійний випуск поки не масштабований.

Окремий напрям — розробка власної камери. Прототип уже створено, а навесні має з’явитися MVP-версія. До кінця року у SkyFall планують запустити масове виробництво камер для Vampire.

Наразі компанія вже пропонує версію "Vampire non-China" — без китайських компонентів, а до кінця року дрон має стати повністю українським.

FPV-дрони від $300

Паралельно SkyFall виробляє FPV-дрони "Шрайк". Їхня вартість залежить від комплектації:

"Найдешевший денний коштує близько $300. Найдорожчий — нічний на оптоволокні — близько $1500. Але це все одно найдешевші дрони у світі", — зазначає представник компанії.

За його словами, вже існують на 100% локалізовані та повністю вологозахищені "Шрайки", які суттєво перевершують світові аналоги за характеристиками. Головним обмеженням для повномасштабного переходу на повністю українські FPV-дрони наразі залишаються виробничі потужності, які компанія активно масштабує.

