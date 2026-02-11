Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,09

+0,06

EUR

51,25

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,51

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Виробництво бомберів "Баба Яга" за роки великої війни вдалося здешевшати більше ніж вдвічі — до $8500

Виробництво бомберів "Баба Яга", Українська компанія SkyFall
Ще є потенціал для подальшого зниження ціни. Фото: "Оборонка"

Українська компанія SkyFall за час повномасштабної війни змогла більш ніж удвічі знизити вартість виробництва важкого ударного дрона типу "Баба Яга" (Vampire) — з майже $20 000 на старті до нинішніх $8500 за одиницю. 

Про це, як пише Delo.ua, представник компанії розповів журналістам проєкту "Оборонка" від "Української правди" та "Межі".

"Зараз ми дістались до ціни $8500 за один дрон. А на початку він коштував до $20 000, залежно від комплектації", — зазначили в компанії.

У SkyFall визнають: потенціал для подальшого зниження ціни є, але він обмежений. Зокрема, ціну планують опустити завдяки встановленню власної камери та локалізації виробництва власних компонентів, які за вартістю виходять навіть дешевше за китайські.

"Але провалитися нижче буде складно, бо ми одночасно покращуємо характеристики й додаємо нові модулі", — пояснює виробник.

Компанія вже локалізувала значну частину виробництва: зв’язок, антени, шасі та майже вся наземна станція — українського виробництва. Є також власні мотори, однак їх серійний випуск поки не масштабований.

Окремий напрям — розробка власної камери. Прототип уже створено, а навесні має з’явитися MVP-версія. До кінця року у SkyFall планують запустити масове виробництво камер для Vampire.

Наразі компанія вже пропонує версію "Vampire non-China" — без китайських компонентів, а до кінця року дрон має стати повністю українським.

FPV-дрони від $300

Паралельно SkyFall виробляє FPV-дрони "Шрайк". Їхня вартість залежить від комплектації:

"Найдешевший денний коштує близько $300. Найдорожчий — нічний на оптоволокні — близько $1500. Але це все одно найдешевші дрони у світі", — зазначає представник компанії.

За його словами, вже існують на 100% локалізовані та повністю вологозахищені "Шрайки", які суттєво перевершують світові аналоги за характеристиками. Головним обмеженням для повномасштабного переходу на повністю українські FPV-дрони наразі залишаються виробничі потужності, які компанія активно масштабує.

Нагадаємо, кого наймають українські виробники дронів, де зараз спостерігається дефіцит кадрів, навіть попри зарплати до $14 тис.

Автор:
Алік Сахно