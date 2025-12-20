Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Готівковий курс:

USD

42,30

42,21

EUR

49,85

49,65

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Промисловість
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Зарплати до $14 тис. і дефіцит кадрів: кого наймають українські виробники дронів

TAF Industries, виробництво дронів, дронобудування
Через нестачу кадрів компанії активно переманюють фахівців між собою. Фото надане TAF Industries

Зарплати провідних інженерів і розробників у сфері дронобудування в Україні зараз є одними з найвищих навіть порівняно з провідними світовими ринками. У середньому такі фахівці отримують $10–14 тисяч на місяць. Основна причина високих окладів — гостра потреба в кадрах через війну та значний дефіцит кваліфікованих спеціалістів.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів заступник директора компанії TAF Industries Володимир Зіновський.

За його словами, темпи росту зарплат серед фахівців із дронобудування наразі вже не такі різкі, як раніше, коли зарплати змінювалися з місяця в місяць. Зіновський зазначає, що сума у $10–14 тис. — це орієнтир для вузькопрофільних спеціалістів на фоні дефіциту кадрів і масштабів бізнесу.

"Ми намагаємося стримувати надмірне зростання, щоб забезпечувати прозорі й довгострокові відносини з командою: уникати ситуацій, коли обіцянки не збігаються з можливостями компанії через зміну ринку", — каже він.

Водночас, відповідаючи на питання про те, якими навичками має володіти спеціаліст, щоб отримувати таку зарплату, Володимир Зіновський підкреслює, що тут необхідні унікальні практичні знання, яких мало на ринку. 

"Наприклад, R&D-спеціалісти з досвідом розробки ударного крила або FPV-дронів зустрічаються рідко. Знання FPV як хобі чи вміння літати не дає потрібних технічних навичок для розробки", — зауважує Зіновський.

Управління під обстрілами: яких менеджерів шукає оборонний бізнес

За його словами, такі ж саме вимоги й до управлицнів, адже звичайний топменеджер не звик працювати в надзвичайно стресових умовах, коли умовно за один день ворожим обстрілом може бути знищена виробнича локація.  

"Такі нюанси стосуються майже всіх сфер: логістики, виробництва, маркетингу. Наприклад, маркетолог, який ніколи не працював із військовою аудиторією, не зможе одразу давати ефективний результат", — підкреслює Володимир Зіновський.

Він уточнює, що на даний момент у TAF Industries працює біля тисячі співробітників. Однак компанія весь час зростає та масштабується, зокрема через придбання інших компанії.

Щодо спеціалістів Зіновський пояснює, що, оскільки таких вискококласних професіоналів дуже мало, то TAF Industries іноді доводиться переманювати окремих фахівців, так само як і інші компанії забирають їхніх.

"Ми плануємо масштабування і набираємо персонал наперед, враховуючи, що процес дуже повільний через безпекові перевірки. Кожного кандидата ми ретельно відбираємо, тому затримки трапляються не через дефіцит розробників чи технологів, а через складність пошуку вузькопрофільних фахівців", —  резюмує заступник директора TAF Industries.

Нагадаємо також, що дохід TAF Industries у 2025 році перевищить $1 млрд.