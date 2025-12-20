Зарплати до $14 тис. і дефіцит кадрів: кого наймають українські виробники дронів

Зарплати провідних інженерів і розробників у сфері дронобудування в Україні зараз є одними з найвищих навіть порівняно з провідними світовими ринками. У середньому такі фахівці отримують $10–14 тисяч на місяць. Основна причина високих окладів — гостра потреба в кадрах через війну та значний дефіцит кваліфікованих спеціалістів.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів заступник директора компанії TAF Industries Володимир Зіновський.

За його словами, темпи росту зарплат серед фахівців із дронобудування наразі вже не такі різкі, як раніше, коли зарплати змінювалися з місяця в місяць. Зіновський зазначає, що сума у $10–14 тис. — це орієнтир для вузькопрофільних спеціалістів на фоні дефіциту кадрів і масштабів бізнесу.

"Ми намагаємося стримувати надмірне зростання, щоб забезпечувати прозорі й довгострокові відносини з командою: уникати ситуацій, коли обіцянки не збігаються з можливостями компанії через зміну ринку", — каже він.

Водночас, відповідаючи на питання про те, якими навичками має володіти спеціаліст, щоб отримувати таку зарплату, Володимир Зіновський підкреслює, що тут необхідні унікальні практичні знання, яких мало на ринку.

"Наприклад, R&D-спеціалісти з досвідом розробки ударного крила або FPV-дронів зустрічаються рідко. Знання FPV як хобі чи вміння літати не дає потрібних технічних навичок для розробки", — зауважує Зіновський.

Управління під обстрілами: яких менеджерів шукає оборонний бізнес

За його словами, такі ж саме вимоги й до управлицнів, адже звичайний топменеджер не звик працювати в надзвичайно стресових умовах, коли умовно за один день ворожим обстрілом може бути знищена виробнича локація.

"Такі нюанси стосуються майже всіх сфер: логістики, виробництва, маркетингу. Наприклад, маркетолог, який ніколи не працював із військовою аудиторією, не зможе одразу давати ефективний результат", — підкреслює Володимир Зіновський.

Він уточнює, що на даний момент у TAF Industries працює біля тисячі співробітників. Однак компанія весь час зростає та масштабується, зокрема через придбання інших компанії.

Щодо спеціалістів Зіновський пояснює, що, оскільки таких вискококласних професіоналів дуже мало, то TAF Industries іноді доводиться переманювати окремих фахівців, так само як і інші компанії забирають їхніх.

"Ми плануємо масштабування і набираємо персонал наперед, враховуючи, що процес дуже повільний через безпекові перевірки. Кожного кандидата ми ретельно відбираємо, тому затримки трапляються не через дефіцит розробників чи технологів, а через складність пошуку вузькопрофільних фахівців", — резюмує заступник директора TAF Industries.

Нагадаємо також, що дохід TAF Industries у 2025 році перевищить $1 млрд.