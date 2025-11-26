Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,40

+0,03

EUR

48,95

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,49

42,35

EUR

49,30

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українські підрозділи зможуть самостійно закуповувати дрони-перехоплювачі через DOT-Chain Defence

дрони-перехоплювачі
Міноборони додало дрони-перехоплювачі до маркетплейсу DOT-Chain Defence / Міноборони

Міністерство оборони розширило державний маркетплейс озброєння DOT-Chain Defence, додавши до нього дрони-перехоплювачі. Це має прискорити процес забезпечення Сил оборони найсучаснішими засобами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника оборонного відомства Дениса Шмигаля.

Дрони-перехоплювачі призначені для боротьби з ворожими розвідувальними та ударними БпЛА та мають посилити тактичний рівень протидії повітряним загрозам.

За даними Міноборони, відтепер підрозділи можуть самостійно закуповувати такі засоби за державні кошти через ІТ-систему без додаткових погоджень. У відомстві називають це впровадженням принципу автономії та довіри.

У маркетплейсі вже доступні перехоплювачі від трьох українських виробників. Ще три компанії очікують на укладення контрактів. Міноборони наголошує, що таким чином держава інвестує в розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

"Технології працюють для фронту. Кожен підрозділ повинен мати можливість швидко реагувати на виклики та отримувати найкраще обладнання", – зазначили в міністерстві.

Додамо, що з листопада військові мають змогу замовляти засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ) через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. 

Автор:
Тетяна Гойденко