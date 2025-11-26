Українські підрозділи зможуть самостійно закуповувати дрони-перехоплювачі через DOT-Chain Defence

Міністерство оборони розширило державний маркетплейс озброєння DOT-Chain Defence, додавши до нього дрони-перехоплювачі. Це має прискорити процес забезпечення Сил оборони найсучаснішими засобами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника оборонного відомства Дениса Шмигаля.

Дрони-перехоплювачі призначені для боротьби з ворожими розвідувальними та ударними БпЛА та мають посилити тактичний рівень протидії повітряним загрозам.

За даними Міноборони, відтепер підрозділи можуть самостійно закуповувати такі засоби за державні кошти через ІТ-систему без додаткових погоджень. У відомстві називають це впровадженням принципу автономії та довіри.

У маркетплейсі вже доступні перехоплювачі від трьох українських виробників. Ще три компанії очікують на укладення контрактів. Міноборони наголошує, що таким чином держава інвестує в розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

"Технології працюють для фронту. Кожен підрозділ повинен мати можливість швидко реагувати на виклики та отримувати найкраще обладнання", – зазначили в міністерстві.

Додамо, що з листопада військові мають змогу замовляти засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ) через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.