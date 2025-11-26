Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,40

+0,03

EUR

48,95

+0,03

Наличный курс:

USD

42,49

42,35

EUR

49,30

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские подразделения смогут самостоятельно закупать дроны-перехватчики через DOT-Chain Defence

дроны-перехватчики
Минобороны добавило дроны-перехватчики к маркетплейс DOT-Chain Defence / Минобороны

Министерство обороны расширило государственный маркетплейс вооружения DOT-Chain Defence, добавив к нему дроны-перехватчики. Это должно ускорить процесс обеспечения сил обороны самыми современными средствами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу оборонного ведомства Дениса Шмыгаля.

Дроны-перехватчики предназначены для борьбы с вражескими разведывательными и ударными БПЛА и должны усилить тактический уровень противодействия воздушным угрозам.

По данным Минобороны, теперь подразделения могут самостоятельно закупать такие средства за государственные средства через ИТ-систему без дополнительных согласований. В ведомстве называют это внедрением принципа автономии и доверия.

В маркетплейсе уже доступны перехватчики трех украинских производителей. Еще три компании ожидают заключения контрактов. Минобороны отмечает, что таким образом государство инвестирует в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса.

"Технологии работают для фронта. Каждое подразделение должно иметь возможность быстро реагировать на вызовы и получать самое лучшее оборудование", – отметили в министерстве.

Добавим, что с ноября военные могут заказывать средства радиолокационной борьбы (РЭБ) через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

Автор:
Татьяна Гойденко