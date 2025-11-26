Украинские подразделения смогут самостоятельно закупать дроны-перехватчики через DOT-Chain Defence

Министерство обороны расширило государственный маркетплейс вооружения DOT-Chain Defence, добавив к нему дроны-перехватчики. Это должно ускорить процесс обеспечения сил обороны самыми современными средствами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу оборонного ведомства Дениса Шмыгаля.

Дроны-перехватчики предназначены для борьбы с вражескими разведывательными и ударными БПЛА и должны усилить тактический уровень противодействия воздушным угрозам.

По данным Минобороны, теперь подразделения могут самостоятельно закупать такие средства за государственные средства через ИТ-систему без дополнительных согласований. В ведомстве называют это внедрением принципа автономии и доверия.

В маркетплейсе уже доступны перехватчики трех украинских производителей. Еще три компании ожидают заключения контрактов. Минобороны отмечает, что таким образом государство инвестирует в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса.

"Технологии работают для фронта. Каждое подразделение должно иметь возможность быстро реагировать на вызовы и получать самое лучшее оборудование", – отметили в министерстве.

Добавим, что с ноября военные могут заказывать средства радиолокационной борьбы (РЭБ) через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.