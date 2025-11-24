Военные получили первые 100 тысяч FPV-дронов через DOT-Chain Defence: почти треть – на оптоволокне

Вооруженные Силы Украины получили первую партию из 100 тысяч FPV дронов, закупленных через систему DOT Chain Defence. Почти треть дронов оснащена оптоволоконными решениями, что значительно повышает их устойчивость к радиоэлектронной борьбе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.

По его словам, это показательный пример того, как технологии и инновационный подход позволяют разрушать устаревшую бюрократию и быстро усиливать Силы обороны.

Более 180 моделей – под нужды каждого подразделения

Подразделения самостоятельно выбирают нужную технику из более 180 моделей FPV-дронов от 40 украинских производителей. Такая гибкость обеспечивает максимально точное и эффективное покрытие потребностей на разных участках фронта.

Отмечается, что система обеспечения полностью лишена излишней бюрократии:

средний срок доставки FPV-дронов составляет 7 дней;

все контракты, оплаты и логистические процессы выполняет Агентство оборонных закупок Минобороны Украины.

Это позволяет быстро и бесперебойно поставлять на передовую дроны, являющиеся одними из ключевых инструментов современной войны.

В Минобороны подчеркивают, что работа по обеспечению подразделений БпЛА продолжается круглосуточно.

"Дроны - глаза и оружие нашей армии. Работаем 24/7, чтобы их было больше, и чтобы они поступали к нашим воинам максимально быстро и эффективно", - отметили в министерстве.

Добавим, что с ноября военные смогут заказывать средства радиолокационной борьбы (РЭБ) через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.