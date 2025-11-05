Больше РЭБ для ВСУ: военные будут самостоятельно выбирать средства через маркетплейс DOT-Chain Defence

Теперь военные будут заказывать средства радиолокационной борьбы (РЭБ) через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .

180 бригад Вооруженных сил Украины и Национальная гвардия Украины теперь получат гарантированные бюджеты для самостоятельного выбора и заказа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Актуальность этих средств подтверждает статистика заказов: только за первый день после добавления РЭБ в DOT-Chain Defence военные заказали техники почти на 6 млн. грн.", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Агентство оборонных закупок (АОЗ) заключило контракты с производителями на поставку окопных РЭБ в рамках программы "Армия Дронов Бонус", предусматривающей мотивационные бюджеты военным за поражение врага.

О DOT-Chain Defence

Маркетплейс оружия DOT-Chain Defence разработан Государственным оператором тыла и используется для обеспечения военных вооружений.

Система объединяет в одной защищенной среде бригады, производителей и Агентство оборонных закупок.

Благодаря этому именно подразделения выбирают необходимые средства, а АОЗ берет на себя всю организационную часть – от заключения контрактов до проведения оплаты. Таким образом, чтобы получить нужное средство, военному нужно совершить всего несколько кликов.

За первый месяц после запуска системы DOT-Chain Defence на передовую было отправлено 5,6 тысяч дронов общей стоимостью 216 миллионов гривен.

Напомним, АОЗ и ДОТ презентовали военным функционал ИТ-системы DOT-Chain Defence – это цифровая платформа, которая позволит военным самостоятельно выбирать закупаемое за средства АОЗ оружие .