Больше РЭБ для ВСУ: военные будут самостоятельно выбирать средства через маркетплейс DOT-Chain Defence
Теперь военные будут заказывать средства радиолокационной борьбы (РЭБ) через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .
180 бригад Вооруженных сил Украины и Национальная гвардия Украины теперь получат гарантированные бюджеты для самостоятельного выбора и заказа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
"Актуальность этих средств подтверждает статистика заказов: только за первый день после добавления РЭБ в DOT-Chain Defence военные заказали техники почти на 6 млн. грн.", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее Агентство оборонных закупок (АОЗ) заключило контракты с производителями на поставку окопных РЭБ в рамках программы "Армия Дронов Бонус", предусматривающей мотивационные бюджеты военным за поражение врага.
О DOT-Chain Defence
Маркетплейс оружия DOT-Chain Defence разработан Государственным оператором тыла и используется для обеспечения военных вооружений.
Система объединяет в одной защищенной среде бригады, производителей и Агентство оборонных закупок.
Благодаря этому именно подразделения выбирают необходимые средства, а АОЗ берет на себя всю организационную часть – от заключения контрактов до проведения оплаты. Таким образом, чтобы получить нужное средство, военному нужно совершить всего несколько кликов.
За первый месяц после запуска системы DOT-Chain Defence на передовую было отправлено 5,6 тысяч дронов общей стоимостью 216 миллионов гривен.
Напомним, АОЗ и ДОТ презентовали военным функционал ИТ-системы DOT-Chain Defence – это цифровая платформа, которая позволит военным самостоятельно выбирать закупаемое за средства АОЗ оружие .