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В Киеве частично перекроют Гостомельское шоссе: что известно
С 18 по 21 июня в Святошинском районе Киева частично ограничат движение Гостомельским шоссе в связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.
Ремонт дороги в Киеве
Специалисты Святошинского дорожно-эксплуатационного управления будут проводить ремонтные работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия.
В случае ухудшения погодных условий сроки выполнения работ могут изменяться.
В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Напомним, в Тернопольской области на автомобильной дороге М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече начали капитальный ремонт моста и подходов к нему.