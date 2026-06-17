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В Киеве частично перекроют Гостомельское шоссе: что известно

ремонт дорог
Четыре дня ограничений: в Киеве будут ремонтировать дорогу / Агентство восстановления

С 18 по 21 июня в Святошинском районе Киева частично ограничат движение Гостомельским шоссе в связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Ремонт дороги в Киеве

Специалисты Святошинского дорожно-эксплуатационного управления будут проводить ремонтные работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

В случае ухудшения погодных условий сроки выполнения работ могут изменяться.

В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Фото 2 — В Киеве частично перекроют Гостомельское шоссе: что известно
Фото: КГГА

Напомним, в Тернопольской области на автомобильной дороге М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече начали капитальный ремонт моста и подходов к нему.

Автор:
Ольга Опенько