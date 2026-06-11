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В Тернопольской области откроют движение по участку трассы после ремонта моста

В Тернопольской области откроют движение по участку трассы
На Тернопольщине откроют движение по новому участку трассы

В Тернопольской области 12 июня в 12:00 откроют движение для всех видов транспорта по участку автомобильной дороги Н-02 Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Канев – Софиевка. Проезд по этому участку был закрыт почти два месяца.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Агентство восстановления.

На севере Тернопольской области завершили ремонт моста на км 45+402. Искусственная постройка, построенная в 1947 году, находилась в аварийном состоянии и нуждалась в срочном восстановлении.

После ремонта проезд между Кременцем и Почаевым снова будет доступен всем видам транспорта.

В рамках работ дорожники провели земляные работы, восстановили дорожную одежду, укрепили конструктивные элементы моста и установили барьерное ограждение для повышения безопасности движения.

В 2025 году специалисты ГП "Дорожный научно-технический центр" по результатам обследования признали мост аварийным - 5-е эксплуатационное состояние. Поэтому было установлено ограничение движения для транспорта весом более 3,5 тонны.

В Агентстве восстановления отмечают, что дальнейшая эксплуатация сооружения без ремонта составила риск для участников дорожного движения.

Аварийные ремонтные работы стартовали 31 марта. Движение удалось восстановить почти на три недели раньше запланированного срока: вместо 1 июля проезд будет открыт 12 июня.

Возобновление движения на этом участке важно для транспортного сообщения на севере Тернопольской области, в частности между Кременцем и Почаевым, а также для перевозчиков и местного бизнеса.

На автомобильных дорогах государственного значения завершен основной этап плановых ремонтных работ. С начала 2026 дорожники ликвидировали повреждение покрытия на площади почти 14 млн кв. м, что явилось самым высоким показателем с начала полномасштабной войны.

Автор:
Татьяна Гойденко