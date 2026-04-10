Ремонт дорог в Украине: дорожники уже ликвидировали 3,3 млн. кв. м повреждений покрытия (ФОТО)

Дорожные службы ликвидировали 3,3 млн м² повреждений покрытия / Агентство восстановления

Во всех областях Украины идет текущий ремонт государственных дорог. С начала года специалисты ликвидировали 3,3 млн м² повреждений покрытия. Основная часть работ выполняется методом укладки больших карт, позволяющей быстро восстанавливать значительные участки трасс.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

Из-за неблагоприятной погоды 9 апреля ремонты не проводились в Николаевской, Тернопольской, Черкасской, Черновицкой и Ровенской областях.

ремонт дороги / Агентство восстановления

В других регионах 1025 специалистов работали на 10 международных дорогах и отдельных участках национальных трасс. В сутки было восстановлено 86,4 тыс. м² полотна.

Наибольшие объемы работ зафиксированы на следующих магистралях:

  • М-03 Киев – Харьков – Довжанский (5,5 тыс. м²);
  • М-06 Киев – Чоп (5,4 тыс. м²);
  • М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (5,3 тыс. м²);
  • М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино (5,3 тыс. м²).
ремонт дороги / Агентство восстановления

Сегодня, 10 апреля, ремонтные работы продолжаются на основных дорогах государственного значения. Для выполнения задач планируется привлечь 1379 специалистов. Водителям необходимо соблюдать требования временных знаков, скоростной режим и снижать скорость в местах проведения работ.

Напомним, в течение 8 апреля дорожники восстановили 89 тыс. м² покрытия, несмотря на неблагоприятные погодные условия в отдельных регионах. К работам на 12 международных и нескольких национальных трассах привлекли более 800 человек.

Автор:
Татьяна Ковальчук