Продолжаются текущие ремонты на дорогах: за сутки восстановлено почти 90 тыс. кв. м покрытие

В Украине идет ремонт дорог государственного значения / Агентство восстановления

На автомобильных дорогах государственного значения по всей Украине идет восстановление покрытия. В течение 8 апреля дорожники восстановили 89 тыс. м² покрытия, несмотря на неблагоприятные условия в отдельных регионах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

К работам на 12 международных и нескольких национальных трассах привлекли более 800 человек.

Наибольшие объемы обновления зафиксированы на следующих автодорогах:

  • М-05 Киев – Одесса – 7,3 тыс. м²;
  • М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск – 6,2 тыс. м²;
  • М-06 Киев – Чоп – 5,9 тыс. м²;
  • М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский – 5,8 тыс. м².

9 апреля ремонтные работы продолжаются во всех областях Украины, где это позволяет погода. К выполнению задач планируется привлечь более 1400 специалистов. Для устранения дефектов специалисты используют метод заключения больших карт.

Водителям необходимо сохранять внимание в зонах проведения работ. Необходимо заблаговременно снижать скорость, соблюдать дистанцию и выполнять требования временных дорожных знаков и разметки.

Для проведения текущего ремонта методом "больших карт" обычно используется горячая асфальтобетонная смесь. Эта технология предполагает срезку старого слоя асфальта фрезой и укладку нового сплошного слоя на всю ширину полосы или на большой участок. Это продлевает срок эксплуатации покрытия по сравнению с заделыванием отдельных ям. При соблюдении технологии такое покрытие может служить от 3 до 5 лет.

Напомним, за сутки 7 апреля восстановлено 125 тыс. м² дорожного покрытия. Работы производились на 14 международных трассах и отдельных участках национальных дорог.

Татьяна Ковальчук