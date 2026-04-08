За сутки в Украине отремонтировали 125 000 квадратных метров государственного значения (ФОТО)

На автодорогах по всей местности страны продолжаются ремонтные работы. В сутки 7 апреля восстановлено 125 тыс. м² покрытия. Работы производились на 14 международных трассах и отдельных участках национальных дорог.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

В процесс привлекли 129 ремонтных бригад, в составе которых работали 1 272 дорожника.

ремонт дороги / Агентство восстановления

Специалисты используют метод укладки больших карт. Эта технология позволяет устранять дефекты покрытия и улучшать условия движения транспорта.

Наибольшие объемы восстановления выполнили на следующих автодорогах:

М-05 Киев – Одесса (18 тыс. м²);

М-06 Киев – Чоп (15 тыс. м²);

М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (8,2 тыс. м²);

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (8 тыс. м²).

Сегодня, 8 апреля, специалисты продолжают ремонт во всех областях Украины. К выполнению задач планируется привлечь более 1300 дорожников. Количество работ корректируется в соответствии с погодными условиями.

Водителям необходимо соблюдать правила безопасности в зонах проведения работ: снижать скорость; выполнять требования временных дорожных знаков и разметки; соблюдать безопасную дистанцию; проявлять внимание к работникам дорожных служб.

Напомним, в течение 6 апреля дорожные службы ликвидировали 124 тыс. м² повреждений, в том числе на международных трассах М-05, М-14, М-03 и М-30, привлекая 129 бригад и 1 235 специалистов.