Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,60

43,45

EUR

50,65

50,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За сутки в Украине отремонтировали 125 000 квадратных метров государственного значения (ФОТО)

ремонт дороги, спецтехника
В Украине идет ремонт дорог / Агентство восстановления

На автодорогах по всей местности страны продолжаются ремонтные работы. В сутки 7 апреля восстановлено 125 тыс. м² покрытия. Работы производились на 14 международных трассах и отдельных участках национальных дорог.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

В процесс привлекли 129 ремонтных бригад, в составе которых работали 1 272 дорожника.

Специалисты используют метод укладки больших карт. Эта технология позволяет устранять дефекты покрытия и улучшать условия движения транспорта.

Наибольшие объемы восстановления выполнили на следующих автодорогах:

  • М-05 Киев – Одесса (18 тыс. м²);
  • М-06 Киев – Чоп (15 тыс. м²);
  • М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (8,2 тыс. м²);
  • М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (8 тыс. м²).

Сегодня, 8 апреля, специалисты продолжают ремонт во всех областях Украины. К выполнению задач планируется привлечь более 1300 дорожников. Количество работ корректируется в соответствии с погодными условиями.

Водителям необходимо соблюдать правила безопасности в зонах проведения работ: снижать скорость; выполнять требования временных дорожных знаков и разметки; соблюдать безопасную дистанцию; проявлять внимание к работникам дорожных служб.

Напомним, в течение 6 апреля дорожные службы ликвидировали 124 тыс. м² повреждений, в том числе на международных трассах М-05, М-14, М-03 и М-30, привлекая 129 бригад и 1 235 специалистов.

Автор:
Татьяна Ковальчук