За добу в Україні відремонтували 125 000 метрів квадратних доріг державного значення (ФОТО)

На автомобільних дорогах по всій території країни продовжуються ремонтні роботи. За добу 7 квітня відновлено 125 тис. м² покриття. Роботи проводилися на 14 міжнародних трасах та окремих ділянках національних доріг.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

До процесу залучили 129 ремонтних бригад, у складі яких працювали 1 272 дорожники.

ремонт дороги / Агентство відновлення

Фахівці використовують метод укладання великих карт. Ця технологія дозволяє усувати дефекти покриття та покращувати умови для руху транспорту.

ремонт дороги / Агентство відновлення

Найбільші обсяги відновлення виконали на таких автошляхах:

М-05 Київ — Одеса (18 тис. м²);

М-06 Київ — Чоп (15 тис. м²);

М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський (8,2 тис. м²);

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (8 тис. м²).

Сьогодні, 8 квітня, фахівці продовжують поточний ремонт у всіх областях України. До виконання завдань планується залучити понад 1 300 дорожників. Кількість робіт коригується відповідно до погодних умов.

Водіям необхідно дотримуватися правил безпеки в зонах проведення робіт: знижувати швидкість; виконувати вимоги тимчасових дорожніх знаків та розмітки; тримати безпечну дистанцію; виявляти увагу до працівників дорожніх служб.

Нагадаємо, протягом 6 квітня дорожні служби ліквідували 124 тис. м² пошкоджень, зокрема на міжнародних трасах М-05, М-14, М-03 та М-30, залучивши 129 бригад і 1 235 фахівців.