Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Готівковий курс:

USD

43,60

43,45

EUR

50,65

50,40

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

За добу в Україні відремонтували 125 000 метрів квадратних доріг державного значення (ФОТО)

ремонт дороги, спецтехніка
В Україні триває ремонт доріг / Агентство відновлення

На автомобільних дорогах по всій території країни продовжуються ремонтні роботи. За добу 7 квітня відновлено 125 тис. м² покриття. Роботи проводилися на 14 міжнародних трасах та окремих ділянках національних доріг.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

До процесу залучили 129 ремонтних бригад, у складі яких працювали 1 272 дорожники.

ремонт дороги, спецтехніка
ремонт дороги / Агентство відновлення

Фахівці використовують метод укладання великих карт. Ця технологія дозволяє усувати дефекти покриття та покращувати умови для руху транспорту.

ремонт дороги, спецтехніка
ремонт дороги / Агентство відновлення

Найбільші обсяги відновлення виконали на таких автошляхах:

  • М-05 Київ — Одеса (18 тис. м²); 
  • М-06 Київ — Чоп (15 тис. м²); 
  • М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський (8,2 тис. м²); 
  • М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (8 тис. м²).

Сьогодні, 8 квітня, фахівці продовжують поточний ремонт у всіх областях України. До виконання завдань планується залучити понад 1 300 дорожників. Кількість робіт коригується відповідно до погодних умов.

Водіям необхідно дотримуватися правил безпеки в зонах проведення робіт: знижувати швидкість; виконувати вимоги тимчасових дорожніх знаків та розмітки; тримати безпечну дистанцію; виявляти увагу до працівників дорожніх служб.

Нагадаємо, протягом 6 квітня дорожні служби ліквідували 124 тис. м² пошкоджень, зокрема на міжнародних трасах М-05, М-14, М-03 та М-30, залучивши 129 бригад і 1 235 фахівців.

Автор:
Тетяна Ковальчук