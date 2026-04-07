Роботи на дорогах державного значення тривають: за добу відновлено 124 тис. кв. м

Відновлення дорожнього покриття в Україні / Агентство відновлення

На автомобільних дорогах державного значення по всій Україні продовжуються роботи з поточного ремонту. Протягом 6 квітня дорожні служби ліквідували 124 тис. м² пошкоджень, зокрема на міжнародних трасах М-05, М-14, М-03 та М-30, залучивши 129 бригад і 1 235 фахівців.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентсва відновлення.

Поточний ремонт доріг

На автомобільних дорогах державного значення по всій Україні тривають роботи з поточного ремонту. Дорожники застосовують метод укладання великих карт, що дозволяє оперативно усувати значні дефекти покриття та покращувати умови проїзду для водіїв.

Протягом минулої доби, 6 квітня, фахівці ліквідували понад 124 тисячі квадратних метрів пошкоджень. Ремонтні роботи виконувалися на 13 міжнародних трасах та окремих ділянках національних автошляхів, задіявши 129 бригад у складі 1 235 дорожників.

Найбільші обсяги робіт були виконані на таких автошляхах:

  • М-05 Київ - Одеса - 13,2 тис. м².
  • М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ - 9,4 тис. м².
  • М-03 Київ -  Харків - Довжанський - 7,9 тис. м².
  • М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине - 6,3 тис. м²

Сьогодні, 7 квітня, роботи продовжуються на ключових автошляхах державного значення у всіх областях. До виконання завдань планується залучити понад 1 500 фахівців.

Дорожники закликають водіїв бути уважними в зонах проведення ремонтних робіт: знижувати швидкість, дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і розмітки та зберігати безпечну дистанцію.

Раніше повідомлялось, що з початку року дорожники усунули 2,3 млн м² пошкоджень дорожнього покриття на дорогах державного значення по всій Україні. Більшість робіт виконуються методом укладання великих карт, що дозволяє оперативно відновлювати значні ділянки покриття.

Ольга Опенько