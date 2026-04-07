Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,58

--0,07

EUR

50,32

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,60

43,49

EUR

50,65

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд змінив правила ремонту доріг біля фронту: що відомо

ДССТ отримає контроль над прифронтовими дорогами / Агентство відновлення

Кабінет міністрів визначив Державну спеціальну службу транспорту (ДССТ) єдиним замовником ремонту прифронтових доріг. 

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Як ремонтуватимуть дороги для військових

Кабмін доручив Державній спеціальній службі транспорту відновлення автомобільних доріг на прифронтових територіях, а також у зоні до 40 км від лінії бойових дій.

Відповідне рішення уряду дає змогу оперативно розпочати ремонтні роботи на пріоритетних напрямках. Йдеться насамперед про шляхи, які використовуються для пересування військових, евакуації поранених і забезпечення постачання.

ДССТ визначено єдиним замовником робіт і закупівель для поточного ремонту та утримання доріг у зоні бойових дій і поблизу неї. Перелік об’єктів та їхню пріоритетність формуватиме Генеральний штаб.

Ремонт розпочинатиметься одразу після затвердження відповідного переліку та обстеження пошкоджених ділянок.

Фінансування робіт здійснюватиметься в межах бюджету Державної спеціальної служби транспорту.

З початку року дорожники усунули 2,3 млн м² пошкоджень дорожнього покриття на дорогах державного значення по всій Україні. Більшість робіт виконуються методом укладання великих карт, що дозволяє оперативно відновлювати значні ділянки покриття.

Автор:
Ольга Опенько