Уряд змінив правила ремонту доріг біля фронту: що відомо

Кабінет міністрів визначив Державну спеціальну службу транспорту (ДССТ) єдиним замовником ремонту прифронтових доріг.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Як ремонтуватимуть дороги для військових

Кабмін доручив Державній спеціальній службі транспорту відновлення автомобільних доріг на прифронтових територіях, а також у зоні до 40 км від лінії бойових дій.

Відповідне рішення уряду дає змогу оперативно розпочати ремонтні роботи на пріоритетних напрямках. Йдеться насамперед про шляхи, які використовуються для пересування військових, евакуації поранених і забезпечення постачання.

ДССТ визначено єдиним замовником робіт і закупівель для поточного ремонту та утримання доріг у зоні бойових дій і поблизу неї. Перелік об’єктів та їхню пріоритетність формуватиме Генеральний штаб.

Ремонт розпочинатиметься одразу після затвердження відповідного переліку та обстеження пошкоджених ділянок.

Фінансування робіт здійснюватиметься в межах бюджету Державної спеціальної служби транспорту.

З початку року дорожники усунули 2,3 млн м² пошкоджень дорожнього покриття на дорогах державного значення по всій Україні. Більшість робіт виконуються методом укладання великих карт, що дозволяє оперативно відновлювати значні ділянки покриття.