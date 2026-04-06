Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Кабмін виділив майже 300 млн грн на ремонт доріг у Харківській області

Ремонт доріг для ЗСУ та логістики / Агентство відновлення

Кабінет міністрів України виділив 298,8 млн грн із резервного фонду державного бюджету на відновлення доріг у Харківській області, пошкоджених внаслідок російської агресії. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Інфраструктура в прифронтових регіонах

Уряд виділив 298,8 млн грн із резервного фонду державного бюджету на заходи, спрямовані на зміцнення обороноздатності держави. Уряд ухвалив це рішення для проведення ремонтних робіт на дорожніх об’єктах Харківської області, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії Росії.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів наголосив, що відновлення дорожньої інфраструктури у прифронтових регіонах має стратегічне значення для забезпечення стабільної логістики та безперебійного функціонування країни. "Ми спрямовуємо ресурси на ті об’єкти, які щоденно забезпечують потреби держави, зокрема Збройних Сил України, та підтримують роботу ключових процесів", - зазначив він.

Завдяки виділеним коштам планується відновити пошкоджені ділянки доріг, забезпечити належне транспортне сполучення та підтримати логістичні маршрути, що критично важливі для стабільної роботи регіону та Збройних Сил України.

З початку року дорожники усунули 2,3 млн м² пошкоджень дорожнього покриття на дорогах державного значення по всій Україні. Більшість робіт виконуються методом укладання великих карт, що дозволяє оперативно відновлювати значні ділянки покриття.

Автор:
Ольга Опенько