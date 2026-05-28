Дві компанії отримали 3,2 млн грн штрафу за змову на тендерах "Укрнафти"

Дві компанії отримали 3,2 млн грн штрафу за змову на тендерах / Depositphotos

Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії на 3,2 млн грн за змову на тендерах "Укрнафти" із закупівлі хімічної продукції. Йдеться про торги на постачання інгібітора корозії для високомінералізованих водно-нафтових середовищ із загальною очікуваною вартістю понад 53 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на рішення АМКУ.

Порушення стосувалося трьох закупівель, які у 2024 році проводило Укрнафта. Комітет встановив, що ТОВ "Укрімпексбуд" та ТОВ "Сінтезінжинірінг" узгоджували свою поведінку під час участі у тендерах, що призвело до спотворення результатів закупівель.

Під час розслідування АМКУ виявив ознаки спільної підготовки компаній до участі в торгах, а також єдність їхніх господарських інтересів. У відомстві зазначили, що сукупність доказів підтвердила антиконкурентні узгоджені дії з метою усунення конкуренції між учасниками.

За результатами розгляду справи комітет наклав на компанії штрафи на загальну суму 3,2 млн грн.

В АМКУ також нагадали, що відповідно до закону "Про публічні закупівлі" компанії, які були притягнуті до відповідальності за змову на тендерах, протягом трьох років можуть бути відсторонені від участі у державних закупівлях.

Додамо, 16 квітня АМКУ ухвалив рішення, яким визнав дії ТОВ "Торговельний дім "Маестро Групп" та ТОВ "Плафон" порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. 

Автор:
Тетяна Гойденко