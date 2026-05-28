Дві компанії отримали 3,2 млн грн штрафу за змову на тендерах "Укрнафти"
Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії на 3,2 млн грн за змову на тендерах "Укрнафти" із закупівлі хімічної продукції. Йдеться про торги на постачання інгібітора корозії для високомінералізованих водно-нафтових середовищ із загальною очікуваною вартістю понад 53 млн грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на рішення АМКУ.
Порушення стосувалося трьох закупівель, які у 2024 році проводило Укрнафта. Комітет встановив, що ТОВ "Укрімпексбуд" та ТОВ "Сінтезінжинірінг" узгоджували свою поведінку під час участі у тендерах, що призвело до спотворення результатів закупівель.
Під час розслідування АМКУ виявив ознаки спільної підготовки компаній до участі в торгах, а також єдність їхніх господарських інтересів. У відомстві зазначили, що сукупність доказів підтвердила антиконкурентні узгоджені дії з метою усунення конкуренції між учасниками.
За результатами розгляду справи комітет наклав на компанії штрафи на загальну суму 3,2 млн грн.
В АМКУ також нагадали, що відповідно до закону "Про публічні закупівлі" компанії, які були притягнуті до відповідальності за змову на тендерах, протягом трьох років можуть бути відсторонені від участі у державних закупівлях.
Додамо, 16 квітня АМКУ ухвалив рішення, яким визнав дії ТОВ "Торговельний дім "Маестро Групп" та ТОВ "Плафон" порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.