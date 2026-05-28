Оформлення через ДАР: Кабмін запустив автоматичне звільнення від експортного мита на сою та ріпак

Уряд вдосконалив механізм підтвердження права сільськогосподарських товаровиробників та кооперативів на звільнення від сплати експортного мита власно вирощених сої та ріпаку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Запроваджується новий порядок верифікації, який здійснюватиметься автоматично через Державний аграрний реєстр (ДАР). Це дозволить підтверджувати право експортерів на пільгу без додаткових бюрократичних процедур та без висновків Торгово-промислової палати.

Водночас Кабмін визнав такими, що втратили чинність, окремі постанови. Їхня практична реалізація викликала численні звернення від агровиробників через складність та недосконалість механізму підтвердження походження продукції.

"Ми вдосконалюємо механізм, який дозволить агровиробникам та кооперативам швидше, без зайвого адміністративного навантаження реалізовувати своє право на звільнення від експортного мита при поставках сої та ріпаку за кордон. Максимальна автоматизація процесу через ДАР мінімізує бюрократію та зробить процедуру більш зручною для бізнесу", – зазначив заступник міністра Тарас Висоцький.

Звільнення від сплати експортного мита надаватиметься в межах обсягів власно вирощених у поточному маркетинговому році сої та/або ріпаку, а також залишків урожаю попереднього маркетингового року – з 2026/2027 маркетингового року.

Раніше, 3 грудня 2025 року, Кабмін ухвалив постанову № 1570, яка встановлювала щомісячний моніторинг експорту сої та ріпаку з боку Мінекономіки. Для перевірки відповідності обсягів експортованої продукції використовували дані ДАР та висновки Торгово-промислової палати (ТПП). У разі виявлення невідповідностей ТПП мала анулювати експертні висновки.