Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,02

EUR

51,54

+0,03

Готівковий курс:

USD

44,25

44,13

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Оформлення через ДАР: Кабмін запустив автоматичне звільнення від експортного мита на сою та ріпак

соя
Уряд спростив механізм підтвердження права на звільнення від експортного мита на сою та ріпак

Уряд вдосконалив механізм підтвердження права сільськогосподарських товаровиробників та кооперативів на звільнення від сплати експортного мита власно вирощених сої та ріпаку. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Запроваджується новий порядок верифікації, який здійснюватиметься автоматично через Державний аграрний реєстр (ДАР). Це дозволить підтверджувати право експортерів на пільгу без додаткових бюрократичних процедур та без висновків Торгово-промислової палати.

Водночас Кабмін визнав такими, що втратили чинність, окремі постанови. Їхня практична реалізація викликала численні звернення від агровиробників через складність та недосконалість механізму підтвердження походження продукції.

"Ми вдосконалюємо механізм, який дозволить агровиробникам та кооперативам швидше, без зайвого адміністративного навантаження реалізовувати своє право на звільнення від експортного мита при поставках сої та ріпаку за кордон. Максимальна автоматизація процесу через ДАР мінімізує бюрократію та зробить процедуру більш зручною для бізнесу", – зазначив заступник міністра Тарас Висоцький.

Звільнення від сплати експортного мита надаватиметься в межах обсягів власно вирощених у поточному маркетинговому році сої та/або ріпаку, а також залишків урожаю попереднього маркетингового року – з 2026/2027 маркетингового року.

Раніше, 3 грудня 2025 року, Кабмін ухвалив постанову № 1570, яка встановлювала щомісячний моніторинг експорту сої та ріпаку з боку Мінекономіки. Для перевірки відповідності обсягів експортованої продукції використовували дані ДАР та висновки Торгово-промислової палати (ТПП). У разі виявлення невідповідностей ТПП мала анулювати експертні висновки.

Автор:
Тетяна Ковальчук