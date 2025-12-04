Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

--0,13

EUR

49,23

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,27

42,18

EUR

49,35

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін запровадив моніторинг експорту сої та ріпаку: хто отримає пільги

соя
Мінекономіки перевірятиме обсяги сої та ріпаку через аграрний реєстр / Depositphotos

Кабінет Міністрів України 3 грудня ухвалив постанову, що встановлює новий механізм моніторингу експорту сої та ріпаку. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Цей документ має на меті забезпечити справедливе застосування пільги зі звільнення від експортного мита виключно для тих аграріїв, які самостійно виростили цю продукцію.

Прозорий механізм контролю

Новий Порядок визначає механізм щомісячного моніторингу, який буде здійснювати Міністерство економіки. Перевірка полягатиме у порівнянні обсягів експортованої продукції з даними Державного аграрного реєстру щодо фактично вирощеної продукції.

Якщо Мінекономіки виявить невідповідності між заявленими та фактично вирощеними обсягами, Торгово-промислова палата України буде зобов'язана анулювати експертні висновки.

"Ми запроваджуємо прозорий механізм, який дозволяє звільнити від експортного мита саме виробників, а не посередників", — підкреслив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Підтримка аграріїв 

Запровадження такого механізму гарантує, що пільгою користуватимуться лише ті, хто дійсно виростив продукцію, а мито сплачуватимуть тільки трейдери.

Урядове рішення забезпечує:

  • прозоре та справедливе адміністрування пільги з експортного мита;
  • унеможливлення зловживань під час експорту сої та ріпаку;
  • рівні та чесні умови конкуренції для агровиробників;
  • підтримку аграріїв, адже мито сплачуватимуть лише трейдери, а не виробники.

Висоцький додав, що кошти, отримані від мита з трейдерів, поповнюватимуть спеціальний фонд бюджету та будуть спрямовані на ключові програми підтримки агросектору, зокрема на підтримку прифронтових територій, гранти на переробку, теплиці, сади та страхування воєнних ризиків.

Нагадаємо, з початку дії закону, який запровадив нові ставки експортного мита на соєві боби та насіння ріпаку і набрав чинності 4 вересня 2025 року, українські аграрії вже експортували понад 1 млн тонн цієї продукції.

Автор:
Тетяна Бесараб