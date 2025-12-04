Кабмін запровадив моніторинг експорту сої та ріпаку: хто отримає пільги

Кабінет Міністрів України 3 грудня ухвалив постанову, що встановлює новий механізм моніторингу експорту сої та ріпаку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Цей документ має на меті забезпечити справедливе застосування пільги зі звільнення від експортного мита виключно для тих аграріїв, які самостійно виростили цю продукцію.

Прозорий механізм контролю

Новий Порядок визначає механізм щомісячного моніторингу, який буде здійснювати Міністерство економіки. Перевірка полягатиме у порівнянні обсягів експортованої продукції з даними Державного аграрного реєстру щодо фактично вирощеної продукції.

Якщо Мінекономіки виявить невідповідності між заявленими та фактично вирощеними обсягами, Торгово-промислова палата України буде зобов'язана анулювати експертні висновки.

"Ми запроваджуємо прозорий механізм, який дозволяє звільнити від експортного мита саме виробників, а не посередників", — підкреслив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Підтримка аграріїв

Запровадження такого механізму гарантує, що пільгою користуватимуться лише ті, хто дійсно виростив продукцію, а мито сплачуватимуть тільки трейдери.

Урядове рішення забезпечує:

прозоре та справедливе адміністрування пільги з експортного мита;

унеможливлення зловживань під час експорту сої та ріпаку;

рівні та чесні умови конкуренції для агровиробників;

підтримку аграріїв, адже мито сплачуватимуть лише трейдери, а не виробники.

Висоцький додав, що кошти, отримані від мита з трейдерів, поповнюватимуть спеціальний фонд бюджету та будуть спрямовані на ключові програми підтримки агросектору, зокрема на підтримку прифронтових територій, гранти на переробку, теплиці, сади та страхування воєнних ризиків.

Нагадаємо, з початку дії закону, який запровадив нові ставки експортного мита на соєві боби та насіння ріпаку і набрав чинності 4 вересня 2025 року, українські аграрії вже експортували понад 1 млн тонн цієї продукції.