Ринок сої в Україні: чому ціни ростуть попри падіння котирувань у Чикаго

В Україні експортні ціни на сою знову пішли вгору. Ріст зумовлений низькими темпами виконання раніше укладених контрактів та недавнім спекулятивним стрибком котирувань на біржі в Чикаго. Водночас подальше подорожчання залишається під питанням, адже світові ціни вже почали знижуватися.

Як пише Delo.ua, про це інформує Електронна зернова біржа України.

Подорожчання сої в Україні

Закупівельні ціни на сою в Україні продовжують зростати. Вартість сої з ГМО піднялася ще на 3–5 $/т і нині становить 415–420 $/т, або 18 000–18 200 грн/т із доставкою до чорноморських портів. Ціна на сою без ГМО додала 5 $/т і зросла до 445–450 $/т, що відповідає 18 900–19 200 грн/т.

Водночас переробні підприємства поки що зберігають закупівельні ціни на рівні 17 500–18 000 грн/т із доставкою на завод. Окремі компанії готові пропонувати премії за оперативну поставку продукції.

Експорт сої з України у 2025/26 МР (1 вересня - 10 листопада) становив лише 360 тис. т, тоді як за аналогічний період минулого року було відвантажено 1,1 млн т. Навіть після врегулювання умов експорту темпи постачань, ймовірно, залишатимуться низькими.

Аналітики раніше попереджали про можливе зниження цін на сою в Чикаго, оскільки Китай не планує активно закуповувати дорогі американські обсяги. Відтак і в Україні ціни можуть поступово знижуватися у міру виконання трейдерами чинних контрактів.

Нагадаємо, з початку дії закону, який запровадив нові ставки експортного мита на соєві боби та насіння ріпаку і набрав чинності 4 вересня 2025 року, українські аграрії вже експортували понад 1 млн тонн цієї продукції.