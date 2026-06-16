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Велика Британія постачатиме Україні збагачений уран

уран
Велика Британія забезпечуватиме українські атомні електростанції збагаченим ураном / Depositphotos

Британська компанія Urenco постачатиме збагачений уран протягом наступних двох років українській державній компанії з атомної енергетики "Енергоатом" за угодою на суму 210 мільйонів фунтів стерлінгів (280 мільйонів доларів).

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві британського уряду.

Велика Британія забезпечуватиме українські атомні електростанції 

Зазначається, що відповідну году було узгоджено прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в Лондоні минулого тижня.

Ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки НАЕК «Енергоатом» забезпечує понад 50% електроенергії країни.

Фінансування, забезпечене Британським агентством з експортного фінансування, розвиває попередню дворічну угоду щодо постачання ядерного палива Україні.

"Забезпечуючи енергопостачання України, угода зміцнює стійкість України та її здатність протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру, безпосередньо підтримуючи безпекові інтереси Великої Британії та євроатлантичної спільноти", - наголосили в британському уряді.

Україна вела переговори з британською Urenco Group щодо закупівлі збагаченого урану ще з квітня 2022 року.

Після того, як Україна повністю відмовилася від російського ядерного палива, єдиним його постачальником  стала американська компанія Westinghouse. А постачальником збагаченого урану, який використовується для виробництва палива Westinghouse, є британська компанія Urenco.

У 2023 році "НАЕК "Енергоатом" та британська компанія Urenco підписали контракт на постачання збагаченого уранового палива для українських атомних електростанцій. Згідно з угодою, Urenco буде постачати збагачений уран до 2035 року, з можливістю продовжити контракт до 2043 року.

Автор:
Світлана Манько