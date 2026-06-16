Великобритания будет поставлять Украине обогащенный уран

Британская компания Urenco будет поставлять обогащенный уран в течение следующих двух лет украинской государственной компании по атомной энергетике "Энергоатом" по соглашению на сумму 210 миллионов фунтов стерлингов (280 миллионов долларов).

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении британского правительства.

Великобритания будет снабжать украинские атомные электростанции

Отмечается, что соответствующий год был согласован премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Лондоне на прошлой неделе.

Это соглашение имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку НАЭК «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии страны.

Финансирование, обеспеченное Британским агентством по экспортному финансированию, развивает предварительное двухлетнее соглашение по поставкам ядерного топлива Украине.

"Обеспечивая энергоснабжение Украины, соглашение укрепляет устойчивость Украины и ее способность противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру, непосредственно поддерживая интересы Великобритании и евроатлантического сообщества", - подчеркнули в британском правительстве.

Украина вела переговоры с британской Urenco Group по закупке обогащенного урана еще с апреля 2022 года.

После того как Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива, единственным его поставщиком стала американская компания Westinghouse. Поставщиком обогащенного урана, который используется для производства топлива Westinghouse, является британская компания Urenco.

В 2023 году НАЭК "Энергоатом" и британская компания Urenco подписали контракт на поставку обогащенного уранового топлива для украинских атомных электростанций. Согласно соглашению, Urenco будет поставлять обогащенный уран до 2035 года, с возможностью продлить контракт до 2043 года.