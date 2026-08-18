Безналичные операции в Украине достигли 96%: на что тратят деньги с карточек

По итогам первого полугодия 2026 количество безналичных расчетов в Украине продолжило расти. В целом украинцы провели 4 903,7 млн операций на общую сумму 3 861,2 млрд грн (в Украине и за рубежом).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Доля безналичных операций достигла 96% по количеству и 67% по сумме, превышающей показатели аналогичного периода в прошлом году (95,3% и 65,3% соответственно).

Объем безналичных платежей увеличился до 2 587,3 млрд грн (+16,6%), а их количество – до 4 707,6 млн (+7,5%).

Куда украинцы тратят деньги с карточек

Наибольшая доля платежей приходится на покупки в торгово-сервисной сети – 75,4% по количеству и 53,1% по сумме.

Покупки в магазинах: средняя сумма чека выросла до 387 грн (против 342 грн в I полугодии 2025-го).

средняя сумма чека выросла до 387 грн (против 342 грн в I полугодии 2025-го). Переводы с карты на карту составляли 25% по сумме и 6,9% по количеству. Средний перевод рос до 1980 грн (против 1835 грн).

составляли 25% по сумме и 6,9% по количеству. Средний перевод рос до 1980 грн (против 1835 грн). Оплата товаров и услуг в Интернете занимает 16,6% по сумме и 13,7% по количеству. Средний чек – 666 грн (против 589 грн).

Развитие платежной инфраструктуры

Количество активных POS-терминалов выросло на 4,3% - до 582,5 тыс. единиц, а торговых точек с приемкой карт - на 13,9% (до 699,3 тыс.). Сеть банкоматов немного расширилась – до 15,8 тыс. (+0,2%).

Общее количество выданных платежных карт составило 153,2 млн шт. (+3% с начала года). В то же время количество активных карточек в июне уменьшилось до 61,1 млн (40% от общей массы) из-за окончания сроков действия государственных программ поддержки, под которые открывались карты в начале года («Зимняя поддержка», «Теплая зима»).

Более половины активных карточек (56,8%) бесконтактны. Количество токенизированных карт увеличилось до 21,1 млн шт. (каждая третья активная карточка). Почти 99% всех безналичных оплат в магазинах производятся с помощью NFC или бесконтактного считывания.

Напомним, в 2025 году количество операций с платежными карточками украинских банков выросло на 10% и достигло 9,5 млрд транзакций.