9,5 млрд транзакций: в Украине возросло количество безналичных расчетов платежными картами

банковская карта, терминал
В Украине возросло количество безналичных расчетов платежными картами / НБУ

В 2025 году количество операций с платежными картами украинских банков выросло на 10% и достигло 9,5 млрд транзакций. Самым популярным видом оплаты были покупки в торговых сетях, на которые приходится более половины общей суммы безналичных сделок.

Общая сумма сделок с платежными карточками украинских эмитентов составила 7,16 трлн грн. Это на 9% больше показателей 2024 года. Основная часть транзакций (91,6%) производилась внутри страны.

"Это свидетельствует, что платежная инфраструктура Украины обеспечивает бесперебойное и постоянное обслуживание безналичных операций с платежными картами, что позволяет сохранять высокий уровень доверия украинцев к безналичным расчетам", - отметили в НБУ.

Структура безналичных платежей

Доля безналичных операций по сумме возросла до 65,4%, а по количеству – до 95,5%. Наиболее востребованными операциями стали расчеты торговой и сервисной сети. Это 74,3% от количества и 50,9% от суммы всех безналичных операций с платежными карточками (свыше 6,7 млрд сделок на сумму почти 2,39 трлн грн).

Другие виды безналичных расчетов:

  • переводы с карты на карту - 26,3% от общей суммы (1, 23 трлн грн);
  • оплата в интернете - 16,4% от суммы и 13,9% от количества сделок.

Средняя сумма одной сделки в Украине составила: 354 грн в магазинах, 608 грн в интернете и 1864 грн при переводах.

Госпрограммы и эмиссия карт

По состоянию на 1 января 2026 года количество эмитированных карт достигло 148,7 млн штук. На такую динамику повлияло внедрение государственных программ.

"Прежде всего это обусловлено продолжением эмиссии платежных карт в рамках государственных программ социальной поддержки граждан "Национальный кэшбек", "Зимняя поддержка " и т.д." , - констатирует регулятор.

Терминальная сеть выросла на 12,5%, достигнув показателя в 558,6 тыс. устройств, что на 31% больше довоенного уровня 2021 года. При этом количество банкоматов осталось на уровне 15,7 тыс. единиц.

Технологические тренды

Украинцы активно используют бесконтактные технологии. Более 55% активных карт являются бесконтактными, а каждая третья — токенизированной (NFC).

В результате, примерно 98% от количества и суммы безналичных операций в торговой сети в 2025 году осуществлялись с использованием бесконтактной технологии оплаты и NFC-технологии.

Напомним, за первое полугодие 2025 года общее количество операций с использованием платежных карт (как безналичных, так и по получению наличных) достигло 4,6 миллиарда, а их сумма превысила 3,4 триллиона гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук