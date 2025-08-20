Безналичные расчеты в Украине достигли 65% общей суммы: новая статистика НБУ

Безналичные платежи украинцев продолжают расти. За первое полугодие 2025 года общее количество сделок с использованием платежных карт (как безналичных, так и по получению наличных) достигло 4,6 миллиарда, а их сумма превысила 3,4 триллиона гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Из них безналичными были 4,38 млрд сделок на общую сумму 2,22 трлн грн – это соответственно на 12,6% и на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Более 95% операций с платежными картами – безналичные

За первое полугодие 2025 года доля безналичных сделок возросла до 65,3% от общей суммы и 95,3% от общего количества транзакций. Это больше, чем за аналогичный период 2024 г., когда эти показатели составляли 64,5% и 94,6% соответственно.

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в первом полугодии этого года больше операций с использованием платежных карт по количеству и сумме приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях – 73,9% и 49,9% соответственно.

Переводы "с карты на карту" в первом полугодии 2025 года составляли менее десятины по количеству (7,6%) и менее трети по сумме (27,4%). Оплата товаров и услуг в Интернете – 16,1% по сумме и 13,8% по количеству.

Средняя сумма одной операции на протяжении января – июля :

в торговой и сервисной сетях – 342 грн (в первом полугодии 2024 года – 321 грн),

перевод "с карты на карту" – 1 835 грн (1 936 грн),

оплата товаров и услуг в Интернете – 589 грн (543 грн).

Платежная инфраструктура

Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях в июне по сравнению с январем выросло на 7,9% (до 535,9 тыс.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, – на 10,1% (до 570,9 тыс.).

Банкоматная сеть с начала года снизилась на 1,2% и насчитывала 15,5 тыс. банкоматов.

За первое полугодие 2025 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 140,2 млн шт. Это на 6% больше по сравнению с январем этого года.

Растет популярность бесконтактных платежей

В дальнейшем растет популярность токенизированных платежных карт в Украине. Их количество с начала года увеличилось на 8% (до 17,8 млн. шт.). Среди всех активных платежных карточек токенизирована почти каждая третья (30,6%).

Как следствие, все меньшая часть операций осуществляется в торговой сети с физическим считыванием данных с носителя карты. В первом полугодии этого года она составила 2,8% по сумме и 2% по количеству (в аналогичном периоде в прошлом году – 6,4% и 5,1% соответственно).

Остальные операции были бесконтактными (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма в первом полугодии 2025 года составила 1,08 трлн грн (в первом полугодии 2024 года - 854,6 млрд грн).

Ранее сообщалось, что на 1 июля 2025 года сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, составила 859,9 млрд гривен. Это на 37,5 млрд грн или на 4,6% больше, чем на 1 января 2025 года (822,4 млрд грн).