В Україні побільшало готівки на 37,5 млрд грн: які банкноти та монети найчастіше зустрічаються в обігу

На 1 липня 2025 року сума готівки, яка перебувала в обігу в Україні, становила 859,9 млрд гривень. Це на 37,5 млрд грн або на 4,6% більше, ніж станом на 1 січня 2025 року (822,4 млрд грн).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що якщо I квартал року характеризувався вилученням готівки з обігу, то у II кварталі попит на готівку дещо пожвавився.

"Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю", - наголошують у регуляторі.

Цікаві факти про обіг готівки

Також НБУ навів цікаві факти про оновлену статистику готівкового обігу станом на 01 липня 2025 року.

Так, у готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 851,2 млрд гривень, а також 15 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,5 млрд гривень.

На одного жителя України станом на 1 липня 2025 року припадало 63 банкноти і 189 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 1 січня 2025 року – 63 та 186 шт. відповідно).

Серед купюр найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, найменше – номіналом 50 гривень (27,3% та 4,4% від загальної кількості в обігу відповідно).

Наразі в готівковому обігу перебувають розмінні та обігові монети. Обігові монети є чотирьох номіналів – 1, 2, 5 та 10 гривень. З них найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше – номіналом 10 гривень (4,4% та 2% від загальної кількості в обігу відповідно).

Розмінних монет існує два номінали – це монети 10 та 50 копійок (27,5% та 9,1% від загальної кількості в обігу відповідно).

"Якщо роль монет номіналом 10 копійок у готівкових розрахунках за товари та послуги поступово зменшується, то на монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі", - підкреслюють НБУ.

Там додають, що динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за перше півріччя 2025 року припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх питома вага за загальною кількістю в обігу зросла на 2,2% та 0,2% відповідно порівняно з початком цього року.

Рівень підроблення гривневих банкнот залишається низьким

Зауважимо, рівень підроблення банкнот національної валюти залишається контрольованим та не становить загрози для економіки країни.

За підсумками 2024 року на 1 мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених банкнот (у 2021 році цей показник становив 7,1).

Найбільше з обігу вилучалися підроблені банкноти наступних номіналів: