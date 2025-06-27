НБУ пропонує оновлення нормативних актів щодо готівкового обігу

Національний банк розпочав публічне обговорення змін до низки нормативно-правових актів, що регулюють готівковий обіг. Мета ініціативи — узгодити положення з вимогами закону про запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Зміни до правил готівкових розрахунків

Зокрема, планується внести зміни до Інструкції щодо організації касової роботи банками та здійснення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. Вони стосуватимуться таких аспектів:

порядку здавання та отримання банками готівки у національній валюті через Національний банк;

процедур оброблення банкнот і монет національної валюти;

механізму передачі та приймання банкнот у касетах між Національним банком і банківськими установами (включно з філіями та відділеннями);

підвищення ліміту оплати послуг мобільного зв’язку готівкою через ПТКС: з 200 до 500 гривень на один номер або особовий рахунок оператора мобільного зв’язку протягом календарного місяця.

Також зміни передбачені до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних і обігових монет національної валюти України. Зокрема, планується:

уточнити окремі вимоги щодо приймання зношених банкнот і монет для обміну на придатні до обігу виключно через банки України — у випадках, коли операція підпадає під визначення порогової згідно із законом про запобігання;

переглянути класифікацію: вилучити категорію "значно зношені банкноти" з переліку непридатних до обігу та віднести їх до категорії зношених;

скасувати норму щодо обов’язкового надсилання зразків нових банкнот іноземним центральним банкам у разі їх введення в обіг.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 6 липня 2025 року включно.

Нагадаємо, НБУ оновив систему контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу. Змінами уточнено порядок планових і позапланових перевірок, посилено вимоги до організації касової роботи, інкасації коштів, захисту приміщень, а також розширено повноваження НБУ щодо адміністративного впливу на банки у разі виявлення порушень.