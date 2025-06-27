НБУ предлагает обновление нормативных актов по наличному обращению

Национальный банк начал публичное обсуждение изменений в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих наличное обращение. Цель инициативы — согласовать положение с требованиями закона о предотвращении отмывания средств, финансировании терроризма и распространении оружия массового уничтожения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Изменения в правила наличных расчетов

В частности, планируется внести изменения в Инструкцию по организации кассовой работы банками и осуществлению платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине. Они будут касаться следующих аспектов:

порядка сдачи и получения банками наличных денег в национальной валюте через Национальный банк;

процедур обработки банкнот и монет национальной валюты;

механизма передачи и приемки банкнот в кассетах между Национальным банком и банковскими учреждениями (включая филиалы и отделения);

повышение лимита оплаты услуг мобильной связи наличными через ПТКС: с 200 до 500 гривен на один номер или лицевой счет оператора мобильной связи в течение календарного месяца.

Также изменения предусмотрены Правилами определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины. В частности, планируется:

уточнить отдельные требования по приему изношенных банкнот и монет для обмена на пригодные к обращению исключительно через банки Украины — в случаях, когда операция подпадает под определение пороговой по закону о предотвращении;

просмотреть классификацию: изъять категорию "значительно изношенные банкноты" из перечня непригодных к обращению и отнести к категории изношенных;

отменить норму об обязательной отправке образцов новых банкнот иностранным центральным банкам в случае их введения в обращение.

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 6 июля 2025 включительно.

Напомним, НБУ обновил систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного обращения. Изменениями уточнен порядок плановых и внеплановых проверок, усилены требования к организации кассовой работы, инкассации средств, защите помещений, а также расширены полномочия НБУ по административному влиянию на банки в случае выявления нарушений.