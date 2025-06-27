Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

--0,08

EUR

48,64

+0,31

Наличный курс:

USD

41,60

41,52

EUR

49,05

48,85

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ предлагает обновление нормативных актов по наличному обращению

гривны
Нацбанк инициирует изменения в инструкции по наличным операциям

Национальный банк начал публичное обсуждение изменений в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих наличное обращение. Цель инициативы — согласовать положение с требованиями закона о предотвращении отмывания средств, финансировании терроризма и распространении оружия массового уничтожения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Изменения в правила наличных расчетов

В частности, планируется внести изменения в Инструкцию по организации кассовой работы банками и осуществлению платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине. Они будут касаться следующих аспектов:

  • порядка сдачи и получения банками наличных денег в национальной валюте через Национальный банк;
  • процедур обработки банкнот и монет национальной валюты;
  • механизма передачи и приемки банкнот в кассетах между Национальным банком и банковскими учреждениями (включая филиалы и отделения);
  • повышение лимита оплаты услуг мобильной связи наличными через ПТКС: с 200 до 500 гривен на один номер или лицевой счет оператора мобильной связи в течение календарного месяца.

Также изменения предусмотрены Правилами определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины. В частности, планируется:

  • уточнить отдельные требования по приему изношенных банкнот и монет для обмена на пригодные к обращению исключительно через банки Украины — в случаях, когда операция подпадает под определение пороговой по закону о предотвращении;
  • просмотреть классификацию: изъять категорию "значительно изношенные банкноты" из перечня непригодных к обращению и отнести к категории изношенных;
  • отменить норму об обязательной отправке образцов новых банкнот иностранным центральным банкам в случае их введения в обращение.

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 6 июля 2025 включительно.

Напомним, НБУ обновил систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного обращения. Изменениями уточнен порядок плановых и внеплановых проверок, усилены требования к организации кассовой работы, инкассации средств, защите помещений, а также расширены полномочия НБУ по административному влиянию на банки в случае выявления нарушений.

Автор:
Ольга Опенько