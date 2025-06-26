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Уставный капитал и документы: НБУ обнаружил нарушения в двух финкомпаниях
Национальный банк Украины применил меры влияния к двум небанковским финансовым учреждениям — ООО "Системный финансовый консалтинг" и ООО "Компания "Фин-Ранг" — из-за неподачи обязательных документов, связанных с изменением размера уставного капитала.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.
Нацбанк требует исправления недостатков
Национальный банк Украины применил меры влияния к двум небанковским финансовым учреждениям — ООО "Системный финансовый консалтинг" и ООО "Компания "Фин-Ранг". Причиной стало непредставление компаниями необходимых документов, предусмотренных регуляторными требованиями, в частности по увеличению размера уставного капитала в 2024 году.
Эти нарушения были обнаружены во время надзорных мер. В связи с этим Нацбанк предъявил обоим учреждениям требование устранить нарушения и привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством.
Определенный срок для выполнения требований – до 21 июля 2025 года.
Что известно о компаниях
- ООО "Системный финансовый консалтинг"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Системный финансовый консалтинг" было зарегистрировано в 2018 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 5,8 млн. грн.
Основным направлением деятельности компании является предоставление консультаций в сфере коммерческой деятельности и управления.
Также предприятие работает в финансовом секторе, в частности, занимается различными видами денежного посредничества и предоставляет услуги по кредитованию.
Бенефициарный владелец – Черный Николай.
- ООО "Компания "Фин-Ранг"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Компания "Фин-Ранг" было зарегистрировано в 2019 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 9,2 млн. грн.
Компания специализируется на предоставлении консультационных услуг в сфере коммерческой деятельности и управления.
Кроме основного направления предприятие также осуществляет деятельность в финансовой сфере, в частности предоставляет услуги по финансовому лизингу, кредитованию и выполняет функции денежного посредничества.
Бенефициарный владелец – Черный Николай.
О мерах НБУ
Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензий на деятельность финансовой компании семи небанковским финансовым учреждениям из их собственных заявлений.
В марте 2025 года Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.