Уставный капитал и документы: НБУ обнаружил нарушения в двух финкомпаниях

Национальный банк Украины применил меры влияния к двум небанковским финансовым учреждениям — ООО "Системный финансовый консалтинг" и ООО "Компания "Фин-Ранг" — из-за неподачи обязательных документов, связанных с изменением размера уставного капитала.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Нацбанк требует исправления недостатков

Национальный банк Украины применил меры влияния к двум небанковским финансовым учреждениям — ООО "Системный финансовый консалтинг" и ООО "Компания "Фин-Ранг". Причиной стало непредставление компаниями необходимых документов, предусмотренных регуляторными требованиями, в частности по увеличению размера уставного капитала в 2024 году.

Эти нарушения были обнаружены во время надзорных мер. В связи с этим Нацбанк предъявил обоим учреждениям требование устранить нарушения и привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством.

Определенный срок для выполнения требований – до 21 июля 2025 года.

Что известно о компаниях

ООО "Системный финансовый консалтинг"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Системный финансовый консалтинг" было зарегистрировано в 2018 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 5,8 млн. грн.

Основным направлением деятельности компании является предоставление консультаций в сфере коммерческой деятельности и управления.

Также предприятие работает в финансовом секторе, в частности, занимается различными видами денежного посредничества и предоставляет услуги по кредитованию.

Бенефициарный владелец – Черный Николай.

ООО "Компания "Фин-Ранг"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Компания "Фин-Ранг" было зарегистрировано в 2019 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 9,2 млн. грн.

Компания специализируется на предоставлении консультационных услуг в сфере коммерческой деятельности и управления.

Кроме основного направления предприятие также осуществляет деятельность в финансовой сфере, в частности предоставляет услуги по финансовому лизингу, кредитованию и выполняет функции денежного посредничества.

Бенефициарный владелец – Черный Николай.

О мерах НБУ

Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензий на деятельность финансовой компании семи небанковским финансовым учреждениям из их собственных заявлений.

В марте 2025 года Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.