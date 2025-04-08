Банк Порошенко оштрафовали на 20,5 млн грн: кого еще наказали

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в марте 2025 года применил к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям меры влияния.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кого оштрафовали

Отмечается, что меры воздействия применены к:

АО "Международный инвестиционный банк" – штраф в размере 20,5 млн. грн. за ненадлежащее выполнение банком обязанности по осуществлению проверки клиентов, неприменение в деятельности риск-ориентированного подхода и несвоевременное представление информации по требованию регулятора.

АО "Банк "Украинский капитал" оштрафовали на 20 млн грн за ненадлежащее исполнение банком обязанности по осуществлению проверки клиентов и неприменению в деятельности риск-ориентированного подхода.

Также АБ "Южный" получил штраф в размере 7,5 млн грн за нарушение тех же требований. Кроме того, на учреждение наложили штраф в размере 400 000 грн за ненадлежащее исполнение банком обязанностей по осуществлению валютного надзора, за необеспечение всестороннего анализа и проверки информации о валютных операциях.

АО "Правэкс Банк" оштрафовали на 5 млн грн за ненадлежащее выполнение банком долга по осуществлению проверки клиентов и неприменению в деятельности риск-ориентированного подхода.

Также государственное АО "Сенс банк" получил штраф в размере 4,1 млн грн, а АО АКБ "Львов" в размере 2,051 млн за нарушение тех же требований.

Кроме того , ПТ "Санлайт Эссетс и компания" оштрафовали на 51 000 грн за нарушение требований по предоставлению статистической отчетности.

Кому принадлежат банки

Отметим , 60% акций Международного инвестиционного банка принадлежат компаниям бывшего президента Петра Порошенко, еще 10% – его сыну Алексею. Владельцем 14% акций является партнер Порошенко, бывший народный депутат от БПП — Игорь Кононенко.

Что касается банка " Украинский капитал", то большая часть акций (88%) принадлежит полтавскому депутату от "Батькивщины" Сергею Белашову и членам его семьи. Остальные акции имеет семья бывшего депутата Полтавского горсовета от "Совести Украины" Владислава Кивы. Семьи Кивы и Белашевых являются бизнес-партнерами в ряде агропредприятий.

Значительная часть акций банка "Южный" принадлежит семье одесского банкира Юрия Родина. Он, в частности, владеет двумя ТЦ "Аркадия" в Киеве. Управляет банком дочь Родина – Алла Ванецянц. Четверть акций компании (25%) принадлежат семье харьковчанина Марка Беккера, бизнес-партнера Родина.

Правэкс Банк является частью группы Интеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), ведущей банковской группы в Еврозоне, являющейся лидером в Италии во всех сферах бизнеса (розничный, корпоративный и управление активами) и присутствует во всем мире.

Ранее НБУ применил к Акционерному обществу "Идея Банк" меру влияния в виде наложения штрафа за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.