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Банк Порошенко оштрафували на 20,5 млн грн: кого ще покарали
Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в березні 2025 року застосував до шести банків заходи впливу.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Кого оштрафували
Зазначається, що заходи впливу застосовано до:
АТ "Міжнародний інвестиційний банк" – штраф у розмірі 20,5 млн грн за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення перевірки клієнтів, незастосування у діяльності ризик-орієнтованого підходу та несвоєчасне подання інформації на вимогу регулятора.
АТ "Банк "Український капітал" оштрафували на 20 млн грн за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення перевірки клієнтів та незастосування у діяльності ризик-орієнтованого підходу.
Також АБ "Південний"отримав штраф у розмірі 7,5 млн грн за порушення тих самих вимог. Крім того, на установу наклали штраф у розмірі 400 000 грн за неналежне виконання банком обов’язків щодо здійснення валютного нагляду, за незабезпечення здійснення всебічного аналізу та перевірки інформації про валютні операції.
АТ "Правекс Банк" оштрафували на 5 млн грн за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення перевірки клієнтів та незастосування у діяльності ризик-орієнтованого підходу.
Також державний АТ "Сенс банк" отримав штраф у розмірі 4,1 млн грн, а АТ АКБ "Львів" у розмірі 2,051 млн за порушення тих самих вимог.
Крім того, ПТ "Санлайт Ессетс і компанія" оштрафували на 51 000 грн за порушення вимог щодо подання статистичної звітності.
Кому належать банки
Зауважимо, 60% акцій Міжнародного інвестиційного банку належать компаніям колишнього президента Петра Порошенка, ще 10% – його синові Олексію. Власником 14% акцій є партнер Порошенка, колишній народний депутат від “БПП” – Ігор Кононенко.
Щодо банку "Український капітал", то більша частина акцій (88%) належить полтавському депутату від “Батьківщини” Сергієві Бєлашову та членам його родини. Решту акцій має родина колишнього депутата Полтавської міськради від “Совісті України” Владислава Киви. Родини Киви та Бєлашових є бізнес-партнерами в низці агропідприємств.
Значна частка акцій банку "Південний" належить родині одеського банкіра Юрія Родіна. Він, зокрема, є власником двох ТЦ “Аркадія” у Києві. Керує банком дочка Родіна – Алла Ванецьянц. Чверть акцій компанії (25%) належать родині харківʼянина Марка Беккера, бізнес-партнера Родіна.
Правекс Банк є частиною групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), провідної банківської групи в Єврозоні, яка є лідером в Італії в усіх сферах бізнесу (роздрібний, корпоративний та управління активами) та присутня у всьому світі.
Раніше НБУ застосував до Акціонерного товариства "Ідея Банк" захід впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 102 тис. грн.