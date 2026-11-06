НБУ пояснив, коли кредити “5-7-9%” можуть стати проблемними через затримки державних виплат

НБУ не зобов'язує банки визнавати кредити за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” непрацюючими, якщо держава затримує компенсацію відсотків до 270 днів. Після цього строку банк може вимагати від підприємця оплатити частину відсотків, яку мала компенсувати держава.

Про це регулятор повідомив у відповіді на запит Dilo. НБУ також пояснив, що затримка державних виплат не впливає на кредитну історію підприємця, якщо він вчасно виконує свої зобов’язання. Нормативні документи регулятора встановлюють окремий термін у 180 днів, який банки враховують при оцінці кредитного ризику. Це не приводить до автоматичного визнання кредиту непрацюючим.

Коли банк може вимагати від підприємця додаткових платежів

Підприємець бере кредит під знижену ставку за програмою “5-7-9%”. Держава покриває різницю між цією ставкою і повною ставкою банку. Наприклад, якщо повна ставка дорівнює 18% на рік, а пільгова — 7%, бізнес платить 7%. Держава покриває решту 11 процентних пунктів. Якщо компенсації затримують, банк не отримує частину відсотків, які йому належать. Але протягом перших 270 днів затримки банк не може вимагати від підприємця обов’язкової сплати державної частини відсотків. За словами НБУ, банк може тільки запропонувати клієнту самостійно й тимчасово покрити цю різницю.Через 270 днів банк може вимагати від підприємця повернути заборгованість за державною частиною відсотків. Якщо клієнт цього не зробить, це може погіршити його оцінку платоспроможності. Але коли цей строк закінчується, кредит автоматично не стає проблемним. Постанова Кабміну №28 також каже, що якщо держава затримує компенсацію не більше дев’яти місяців поспіль, це не є підставою вважати заборгованість підприємця за відсотками простроченою.

Чому виникла суперечка про сьомий місяць затримки

Раніше народний депутат Дмитро Кисилевський сказав Dilo, що банки вже попереджають підприємців про можливе зростання ставок через затримки з державними компенсаціями. Він каже, що через вимоги НБУ банки вже на сьомому місяці затримки державних виплат мають визнавати позичальників проблемними. Але Нацбанк у відповіді на запит Dilo сказав, що його правила не вимагають обов'язково визнавати кредит непрацюючим, якщо затримка державної компенсації триває до 270 днів.Твердження депутата про сьомий місяць спирається на нормативні акти. Пункт 2-6 постанови НБУ №23 дає банкам право рахувати прострочення державної частини відсотків з 181-го дня після того, як компенсація не надійшла. Банки використовують цей відлік, коли оцінюють кредитний ризик. Правила НБУ дійсно встановлюють окремий 180-денний строк, але регулятор не вимагає обов’язково визнавати кредит непрацюючим з сьомого місяця. Поняття проблемного позичальника і непрацюючого кредиту це різні поняття.

Чи можуть затримки державних виплат погіршити кредитну історію

У НБУ підкреслили, що якщо Національна установа розвитку (НУР), яка керує програмою, затримує компенсацію, це не можна вважати простроченням платежу з боку підприємця. Коли позичальник вчасно платить свою частину відсотків і погашає кредит за договором, затримка державної компенсації не впливає на його кредитну історію або оцінку кредитного ризику. Зокрема, таку затримку не треба показувати у Кредитному реєстрі НБУ як прострочення кредиту позичальника. Регулятор сказав, що вже обговорював це питання з банками і давав їм письмові пояснення.

Чи залишається ризик підвищення ставок для підприємців

Як раніше писало Dilo, 20 жовтня Державна казначейська служба перерахувала Національній установі розвитку 2,8 млрд грн для компенсацій банкам за цією програмою. Держава ще не виплатила всю заборгованість за цією програмою. Підприємці можуть зазнати додаткових витрат, якщо держава затримує компенсації довше встановленого терміну. До цього часу, як пояснює НБУ, банк не має права вимагати від підприємця сплати державної частини відсотків.