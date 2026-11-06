НБУ объяснил, когда кредиты "5-7-9%" могут стать проблемными из-за задержек государственных выплат

НБУ не обязывает банки признавать кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" неработающими, если государство задерживает компенсацию процентов до 270 дней. После этого срока банк может потребовать от предпринимателя оплатить часть процентов, которую должно было компенсировать государство.

Об этом регулятор сообщил в ответе на запрос Dilo. НБУ также объяснил, что задержка государственных выплат не влияет на кредитную историю предпринимателя, если он своевременно выполняет свои обязательства. Нормативные документы регулятора устанавливают отдельный срок в 180 дней, который банки учитывают при оценке кредитного риска. Это не приводит к автоматическому признанию кредита неработающим.

Когда банк может потребовать от предпринимателя дополнительных платежей

Предприниматель берет кредит под пониженную ставку по программе "5-7-9%". Государство покрывает разницу между этой ставкой и полной ставкой банка. К примеру, если полная ставка равна 18% в год, а льготная — 7%, бизнес платит 7%. Государство покрывает оставшиеся 11 процентных пунктов. Если компенсации задерживают, банк не получает часть принадлежащих ему процентов. Но в первые 270 дней задержки банк не может требовать от предпринимателя обязательной уплаты государственной части процентов. По словам НБУ, банк может только предложить клиенту самостоятельно и временно покрыть эту разницу. Через 270 дней банк может потребовать от предпринимателя вернуть задолженность по части процентов. Если клиент этого не сделает, это может ухудшить его оценку платежеспособности. Но когда этот срок истекает, кредит автоматически не становится проблемным. Постановление Кабмина №28 также говорит, что если государство задерживает компенсацию не более девяти месяцев подряд, это не является основанием считать задолженность предпринимателя просроченной.

Почему возник спор о седьмом месяце задержки

Ранее народный депутат Дмитрий Кисилевский сказал Dilo, что банки уже предупреждают предпринимателей о возможном росте ставок из-за задержек с государственными компенсациями. Он говорит, что из-за требований НБУ банки уже на седьмом месяце задержки государственных выплат должны признавать заемщиков проблемными. Но Нацбанк в ответе на запрос Dilo сказал, что его правила не требуют обязательно признавать кредит проблемным, если задержка государственной компенсации длится до 270 дней. Утверждение депутата о седьмом месяце опирается на нормативные акты. Пункт 2-6 постановления НБУ №23 дает банкам право считать просрочку государственной части процентов с 181 дня после того, как компенсация не поступила. Банки используют этот срок, когда оценивают кредитный риск. Правила НБУ действительно устанавливают отдельный 180-дневный срок, но регулятор не требует обязательно признавать кредит неработающим с седьмого месяца. Понятие проблемного заемщика и неработающего кредита это разные понятия.

Могут ли задержки государственных выплат ухудшить кредитную историю

В НБУ подчеркнули, что если Национальное учреждение развития (НУР), управляющее программой, задерживает компенсацию, это нельзя считать просрочкой платежа со стороны предпринимателя. Когда заемщик своевременно платит часть процентов и погашает кредит по договору, задержка государственной компенсации не влияет на его кредитную историю или оценку кредитного риска. В частности, такую задержку не следует показывать в Кредитном реестре НБУ как просрочку кредита заемщика. Регулятор сказал, что уже обсуждал этот вопрос с банками и дал им письменные объяснения.

Остаётся ли риск повышения ставок для предпринимателей

Как ранее писало Dilo, 20 октября Государственная казначейская служба перечислила Национальному учреждению развития 2,8 млрд. грн. для компенсаций банкам по этой программе. Государство еще не выплатило всю задолженность по этой программе. Предприниматели могут понести дополнительные расходы, если государство задерживает компенсации дольше установленного срока. До этого времени, как объясняет НБУ, банк не имеет права требовать от предпринимателя уплаты государственной части процентов.