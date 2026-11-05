НБУ продал на рынке рекордные $6 млрд, но доллар все равно вырос в цене. Почему?

В октябре на валютном рынке Украины возникла такая ситуация: Нацбанк влил на рынок рекордную сумму валюты почти $6 млрд. Впрочем, падение гривны это не остановило. Официальный курс доллара в начале ноября показал новый рекорд: 45,67. А что уж говорить о том, сколько он стоит на наличном рынке. Больше 46 грн.

Возникает вопрос: если Нацбанк продал рекордное количество долларов, почему гривна все равно ослабла? Ответ на этот вопрос больше зависит от того, кто покупал валюту и с какой целью, чем от самого курса. Dilo объясняет, как работает этот рынок.

Гривны в экономике стало больше, долларов от экспортеров – нет

Обычно бюджетные деньги двигаются следующим образом: Украина получает валютную помощь от международных партнеров. Правительство через Нацбанк обменивает часть этой помощи на гривну и тратит ее на оборону, зарплаты, закупки и другие нужды. Потом эти гривны циркулируют в экономике. Предприятия рассчитываются с поставщиками, работники получают зарплаты, бизнес покупает оборудование, топливо или комплектующие. Часть этих денег в конечном счете превращается в спрос на доллары или евро, потому что импорт оплачивается в валюте.

Не все бюджетные средства сразу уходят на межбанк. Когда государство тратит больше денег, у валютного спроса больше причин расти. НБУ отметил, что увеличение бюджетных расходов стало одной из основных причин давления на гривну в октябре. Кроме того, аграрные и металлургические компании стали меньше продавать валюту. Валютная выручка уменьшилась из-за российских ударов по инфраструктуре и трудностям с экспортной логистикой. Об этом рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

В результате сложилось двойное давление. Спрос на валюту вырос, а предложение не поспевало за ним. По данным НБУ, в конце октября среднедневной чистый спрос на безналичную валюту вырос до $230 млн. Это больше, чем в среднем за месяц, когда показатель составил около $182 млн. Рекордные интервенции не всегда означают, что Нацбанк слаб. Они главным образом показывают, насколько на рынке не хватает валюты.

Почему Нацбанк не удержал курс

Здесь важно, что НБУ больше не обещает удерживать доллар на конкретном уровне. Украина использует режим управляемой гибкости. Курс растет вверх или падает вниз в зависимости от спроса и предложения. Нацбанк выходит на межбанковский рынок, когда частным участникам не хватает валюты, и пытается не допустить резких скачков, которые могут дестабилизировать рынок. Но он не гарантирует продажу такого количества долларов, чтобы сохранить курс на уровне предыдущего дня.

Этот принцип НБУ объяснял при переходе к более гибкому курсу: интервенции покрывают структурный дефицит валюты и уменьшают сильные колебания, а рынок определяет направление курса.

В конце октября напряжение еще выросло. За последнюю торговую неделю месяца НБУ продал $1,82 млрд, это рекорд за неделю. Но даже такая сумма не вернула доллар к сентябрьскому уровню. Курс мог быть выше без интервенций, но точно неизвестно, потому что никто этого не видел. Но называть продажи долларов бесполезными только из-за ослабления гривны неправильно.

Если бы Нацбанк стал защищать неизменный курс любой ценой, ему, скорее всего, пришлось бы тратить еще больше валюты.

Продали $6 млрд, а резервы выросли

После рекордных продаж валюты международные резервы Украины не снизились, а выросли. В начале октября сумма составила около $47,1 млрд. На 1 ноября, по предварительным данным НБУ, уже $49,1 млрд. Это почти на $2 млрд больше.

Как это возможно? Резервы это не просто место, откуда Нацбанк берет доллары. Валюта входит в страну, ее тратят, она снова попадает на счета регулятора, а цена части резервных активов меняется.

В октябре на валютные счета правительства в НБУ поступило около $3,7 млрд. Также правительство обменяло на гривну $4,6 млрд оборонного финансирования от ЕС. Пока эти деньги имели специальное назначение и лежали на отдельных счетах, их не включали в международные резервы. После обмена через НБУ их причислили к резервам. Валютные поступления и другие факторы превысили рекордные продажи и долговые платежи. Фраза "НБУ потратила $6 млрд резервов" показывает лишь одну сторону операций и дает ложное представление об итоге.

Здесь выходит замкнутый круг. Международные партнеры дают Украине валюту. Государство меняет его на гривну и покрывает расходы. Часть этой гривны потом идет на покупку импортных товаров и снова возникает спрос на валюту. НБУ продает доллары на межбанковском рынке, чтобы удовлетворить этот спрос.

Следовательно, внешняя помощь поддерживает резервы и оказывает влияние на формирование спроса на валюту. Здесь нет противоречия, хотя поначалу это может казаться почти идеальным.

Что это значит для гривны и бизнеса

Когда гривня слабеет, импортер платит больше за закупки в иностранной валюте. Экспортер получает больше гривни за те же доллары или евро, но расходы на импортные материалы могут частично сбавлять эту выгоду. Для других участников экономики курсовые изменения влияют на цены товаров с импортной составляющей.

Октябрьская история не позволяет спрогнозировать, сколько будет стоить доллар в следующем месяце. Она показывает, что устойчивость рынка зависит от бюджетных расходов, экспортной выручки, спроса на импорт, политики НБУ и регулярности внешнего финансирования. В октябре Нацбанк продал рекордно много долларов, потому что рынок нуждался в валюте. Гривна ослабла, потому что спрос был больше предложения. Резервы выросли, потому что международные поступления превысили отток. Валютный рынок показал странную ситуацию: доллары можно продать в большом количестве, но это не гарантирует, что их будет достаточно по предварительному курсу. Основу этого порядка сейчас определяют не только решение в Киеве. Все также зависит от того, когда партнеры нажимают кнопку "перевести".