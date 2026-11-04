Демократы выиграли Конгресс, доллар падает: чего теперь ждать гривны

Американцы проголосовали, демократы получили обе палаты Конгресса и доллар отреагировал падением. Это не из-за самих результатов выборов, а из-за того, что в ближайшее время политики в США будут заниматься исключительно политикой, а для финансовых рынков неопределенность хуже негативного, но понятного сценария. Dilo объясняет, как это может повлиять на Украину и курс гривны.

Почему доллар испугался демократов

После промежуточных выборов 3 ноября демократы получили большинство в Сенате и Палате представителей. Республиканец-президент Дональд Трамп в последующие два года будет работать с Конгрессом, который теперь будет под контролем его политических оппонентов. Демократы будут блокировать часть инициатив президента, а Трамп уже угрожает ветировать законы, которые примет Конгресс.

Если демократы будут блокировать бюджетные планы Трампа, правительство не сможет так легко повышать расходы или снижать налоги. Инвесторы боятся более жесткого регулирования для технологических компаний, особенно для тех, которые активно инвестируют в искусственный интеллект.

Первая реакция рынка

Инвесторы уже начали оценивать возможные последствия. Утром 4 ноября индекс доллара упал до минимального уровня с сентября до отметки 101. В то же время американские акции дешевели, а государственные облигации США росли в цене. Биткоин резко упал ниже 76 тысяч, но восстановился тоже довольно быстро.

Валютный стратег ING Франческо Пезоле перед выборами прогнозировал падение доллара. В своем анализе от 3 ноября он писал, что победа демократов в двух палатах может на время ослабить доллар США. В ING не считают, что выборы сами по себе повлекут за собой длительное падение доллара. Пезоле отметил, что доллар и дальше больше всего зависит от решений Федеральной резервной системы США относительно процентных ставок и состояния экономики Соединенных Штатов.

Упадет ли курс доллара в Украине?

Мы живем в глобальной экономике, где резкие движения на финансовых рынках отражаются и на украинцах. Впрочем, здесь нет прямой зависимости. Доллар может падать до евро, британского фунта или японской иены, но в то же время дорожать по отношению к гривне.

На 4 ноября Нацбанк установил официальный курс на новом рекордном уровне в 45,67 грн за доллар. На 5 ноября НБУ уже немного усилил гривну, установив курс по отношению к доллару на уровне 45,54. В банках американская валюта продается за 46,14 грн., а покупают банки за 45,48 грн. Это средняя цена.

На самом деле на украинском валютном рынке действуют несколько иные правила. Курс гривны определяет, сколько валюты заходит в Украину и сколько ее покупают компании и люди. Если спрос больше предложения, Нацбанк продает валюту из резервов. Так он уменьшает дефицит и не дает курсу резко изменяться. Поэтому сейчас для гривны более значимы объемы импорта, экспортная выручка, военные риски и финансовая поддержка международных партнеров.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что наличный курс доллара в ноябре составит 45,50–46,50 грн. Но может быть и хуже. Шевчишин считает, что если обстоятельства сложатся неудачно, доллар вырастет до 46,9 грн на межбанке и до 47,5 грн на наличном рынке.

Аналитик отметил следующие риски: новые удары по украинской энергетике, трудности с экспортом, перебои с международным финансированием и возможные потрясения мировых рынков после выборов в США.

Главный риск может быть совсем не в долларе

Есть еще один момент, который для Украины, возможно, важнее ежедневных изменений курса доллара. Новый Конгресс сможет влиять на решение о финансовой и военной помощи Украине. Демократы обычно более открыты для новых пакетов поддержки. Окончательные решения будут все равно приниматься после переговоров с республиканцами и президентом Трампом. Здесь могут быть разные последствия.

Если Украина будет стабильно будет получать финансирование, Нацбанк сможет лучше поддерживать валютный рынок. Если же из-за политических споров помощь задержится, риски для гривны станут больше.

Есть еще фактор евро. Если доллар и дальше будет дешеветь по отношению к евро, а курс доллара к гривне почти не изменится, евро в Украине может подорожать. Тогда предприятия, покупающие товары, сырье или оборудование в ЕС, будут иметь дополнительные расходы.

Выходит интересно. Американские выборы могут ослабить доллар в мире, но это не значит, что гривна обязательно станет дороже.

Новый Конгресс приступит к работе 3 января 2027 года. Тогда будет видно, насколько серьезным будет противостояние между демократами и Трампом.