Президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика сейчас "лучшая за всю историю". Однако люди не могут этого почувствовать из-за высоких цен на бензин. При этом он прямо признал, что виновен в этой ситуации Иран, хотя раньше неоднократно возлагал вину на Владимира Зеленского и удары Украины по российским НПЗ.

Как пишет Dilo, об этом Трамп заявил в эфире канала Fox News.

Глава Белого дома похвастался, что нынешнее состояние американской экономики превосходит даже ситуацию во время его первого президентского срока, однако цены на бензин якобы мешают гражданам это "почувствовать".

"У нас сейчас лучшая экономика за всю историю. Знаете, во время моего первого президентского срока экономика была лучшей, но нынешняя превосходит даже ее. Однако из-за цен на бензин люди не чувствуют этого настолько, насколько бы испытывали при других обстоятельствах. А ситуация с ценами на бензин возникла из-за Ирана", - подчеркнул Трамп.

Заметим, что риторика Трампа кардинально изменилась после того, как представители Демократической партии одерживают ряд важных побед в ключевых штатах на промежуточных выборах в Сенат и Палату представителей Конгресса США.

Кроме того, средняя розничная цена бензина в США превысила $4 за галлон в день промежуточных выборов в Конгресс и составила $4,13 за галлон.

Обвинения в адрес Украины

Ранее Трамп неоднократно обвинял Владимира Зеленского в росте мировых цен на энергоносители и просил прекратить атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку "эти атаки наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизельного топлива, в том числе в США, и фермеры и различные предприятия сильно страдают этим".

В дефиците Трамп обвинял именно украинские удары, а не собственную войну с Ираном, ограничившую поставки нефти с Ближнего Востока.

Трамп не первый американский чиновник, обвинявший украинские удары в росте цен на дизель: неделей ранее об этом заявлял министр энергетики Крис Райт .

Также министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что украинские удары по российской энергетике приводят к энергетическому кризису .