У Трампа обвинили Украину в росте цен на дизель в США

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что в настоящее время в Соединенных штатах фиксируют рекордные цены на дизель из-за того, что российские нефтеперерабатывающие заводы останавливают работу из-за атак украинских дронов, поэтому РФ перестала экспортировать топливо.

Как пишет Dilo, об этом он заявил в интервью CBS News.

У Райта спросили, рассматривается ли вопрос закрытия экспорта дизеля в США на фоне того, что цены на него рекордно выросли до 5,89 доллара за галлон (3,7 литра).

В настоящее время розничные цены на дизельное топливо в США достигли самого высокого уровня с середины 2022 года, превысив пиковые показатели начала войны с Ираном.

Министр ответил, что на цены повлияли принятые демократами экологические законы, по которым закрывались НПЗ и угольные шахты. Райт также увязал глобальный рост цен с закрытием экспорта из России.

"Ситуация с дизельным горючим сложная, поскольку российские нефтеперерабатывающие заводы понесли значительные убытки. Ранее Россия была важным экспортером дизельного горючего. Сегодня они не экспортируют его, и на самом деле они начали импортировать бензин", - подчеркнул министр.

В ответ на это журналистка отметила, что "России следовало просто не нападать на Украину, и они до сих пор могли бы экспортировать горючее". На эту реплику Райт не ответил.

Напомним, что ранее и министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что украинские удары по российской энергетике приводят к энергетическому кризису. Второй причиной кризиса он назвал войну с Ираном.

Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива

Россия третий раз продлила запрет на экспорт дизеля для производителей до 30 сентября на фоне рекордной августовской серии украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

До начала беспрецедентной серии украинских ударов по российским НПЗ Россия была одним из крупнейших экспортеров дизеля в мире, обеспечивая около 10% мировых поставок.

Последствия глобального дефицита уже ощутимы: запасы дизеля в США упали до самого низкого сезонного уровня за всю историю наблюдений, а Европа впервые за семь лет начала закупать топливо у Мексики.

Только за август Украина нанесла по меньшей мере 21 удар по нефтеперерабатывающим заводам России — это месячный рекорд с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Это повлекло за собой новую волну дефицита бензина в российских регионах. При этом объемы нефтепереработки в РФ упали до самого низкого уровня более чем за 20 лет.