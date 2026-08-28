Нефтепереработка упала до 20-летнего минимума: удары по российским НПЗ повлекли за собой дефицит горючего

В августе 2026 года Украина нанесла рекордное количество ударов по российским НПЗ — не менее 21 атаки. Это спровоцировало вторую волну дефицита горючего в РФ, заставив регионы внедрить нормирование бензина, а объемы нефтепереработки упали до самого низкого уровня более чем за 20 лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Показатели переработки

В августе Россия переработала в среднем чуть более 3,8 млн баррелей в день. Для сравнения: в летний период этот показатель обычно составлял от 5,3 до 5,5 млн баррелей в день.

В результате производство и поставка бензина на внутренний рынок за первые три недели августа сократились почти на 20% в годовом исчислении. Производство дизельного горючего упало более чем на 23%, однако внутренние поставки дизеля уменьшились лишь на 3% благодаря введенному запрету на его экспорт.

Очереди, нормирование и ценовой разрыв

Как отмечают аналитики, топливный кризис отразился на повседневной жизни более 50 млн российских водителей. Дефицит был зафиксирован в десятках регионов от Балтийского моря до Сибири. Во многих областях действует нормирование горючего, а жители Москвы сообщают о очередях из 30-50 авто на заправках.

На независимых АЗС цена бензина превышает 100 рублей (около $1,20) за литр, в то время как на станциях крупных нефтяных компаний она составляет менее 80 рублей. Несмотря на нехватку горючего, водители не желают покупать его по повышенным ценам.

Реакция власти и прогнозы

По прогнозам EA Analytics, в сентябре объемы переработки могут немного возрасти до 4,2 млн баррелей в день, однако риски дальнейшего снижения остаются высокими в случае продолжения атак ВСУ.

На фоне дефицита горючего, правительство России продлило запрет на экспорт большинства видов бензина до конца января 2027 года.

Напомним, правительство России обсуждает возможность продления запрета на экспорт дизельного горючего, поскольку Украина продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам государства-агрессора рекордными темпами.