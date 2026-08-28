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Украина и Румыния договорились об оперативных решениях по ускорению движения судов по Сулинскому каналу

Дунай, Румыния, Новый Сад
Украина и Румыния договорились об оперативных решениях по ускорению движения судов по Сулинскому каналу / Википедия

Украина, Румыния и Европейская Комиссия провели совместную рабочую встречу, на которой согласовали комплекс мер по увеличению пропускной способности Сулинского канала и сокращению времени ожидания судов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты переговоров представителей ГП "АМПУ", Минагрополитики, Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии, Администрации Нижнего Дуная и руководства инициативы "Пути солидарности" Еврокомиссии.

Стороны синхронизировали планы по модернизации канала с потребностями украинского Дунайского кластера в условиях повышенной логистической нагрузки.

Ключевые договоренности по оптимизации судоходства

По итогам переговоров стороны согласовали следующие шаги:

  • Общий центр: создание постоянного координационного центра АМПУ и AFDJ для оперативного регулирования движения флота;
  • Увеличение обзорных групп: расширение штата румынских таможенных и пограничных служб для одновременного оформления большего количества судов;
  • Ночная навигация: продолжение реализации проекта "PRIMUS", предусматривающего обеспечение круглосуточного прохождения флота по каналу;
  • Обучение специалистов: организация совместных тренингов для украинских и румынских морских агентов и таможенных брокеров по процедурам оформления по стандартам Шенгенской зоны;
  • Увеличение трафика: совместная координация действий по наращиванию общего количества судопроходов.

Устранение задержек и оформление документов

Во время встречи особое внимание было уделено корректности информационного освещения ситуации на канале. Морским агентам отметили необходимость тщательной проверки собственной документации перед публичными заявлениями о причинах простоев, в частности, своевременности представления, корректности заполнения и оперативного устранения замечаний контрольных служб для быстрого решения проблем с конкретными судами.

Напомним, ранее сообщалось, что Румыния планирует вдвое увеличить транзит украинского зерна. Страна рассматривала возможность удвоить ежемесячную транзитную мощность агропродукции из Украины до 4 миллионов тонн через дунайские маршруты в черноморский порт Констанца.

Автор:
Максим Кольц

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