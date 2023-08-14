Румыния планирует вдвое увеличить транзит украинского зерна

Румыния планирует удвоить ежемесячную транзитную мощность украинского зерна (до 4 миллионов тонн) в свой главный черноморский порт Констанца в ближайшие месяцы, в том числе через реку Дунай

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на министра транспорта Сорина Гриндеану.

Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, и до того, как Россия вышла из "зернового коридора" на порты Дуная, приходилось около четверти украинского экспорта зерна. Оно загружалось на баржи и доставлялось вниз по реке через территориальные воды Румынии и дальше из румынского черноморского порта Констанца.

Гриндеану заявил, что, наняв больше персонала для облегчения прохода судов в Сулинский канал на Дунае и завершив проекты финансирования соответствующей инфраструктуры, Румыния могла бы увеличить транзитную способность Украины.

"Это была хорошая встреча, которая проведет нас через согласованные мероприятия по повышению мощности транзита зерна с более чем 2 миллионов тонн в месяц на сегодняшний день до почти 4 миллионов тонн в ближайшие месяцы", - сказал он после встречи с представителями ЕС, США, Молдовы и Украины .

По его словам, до конца августа в дунайском агентстве Румынии будет 60 лоцманов, принимающих суда в Сулинский канал и выходить из него. Проект, финансируемый ЕС и предусматривающий ночное плавание на Сулине, будет завершен в октябре. Когда все эти инвестиции будут сделаны, румынские порты Галац и Браила будут автоматически использоваться вместе с Рени и Измаилом.

Присутствовавший на встрече вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков отметил, что Дунай остается "одним из ключевых и привлекательных логистических путей для экспорта украинской агропродукции"».

"Украина также заинтересована в возможности организации дополнительных мест для придорожной перевалки судов в территориальных водах Румынии, в том числе возле порта Констанца и вблизи Сулинского канала", – сказал он.

Заметим, что румынский порт Констанца, являющийся главным альтернативным маршрутом для экспорта украинского зерна после выхода России из "зернового соглашения", может обрабатывать дополнительные грузы только до середины августа.

Увеличение урожая зерна в Румынии в этом году может ограничить пространство для украинских поставок через черноморский порт Констанца, ставший для Киева главным транзитным узлом после российского вторжения.