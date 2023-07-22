Румынский порт Констанца сможет возделывать украинское зерно до середины августа.

Румынский порт Констанца, являющийся главным альтернативным маршрутом для экспорта украинского зерна после выхода России из "зернового соглашения", может обрабатывать дополнительные грузы только до середины августа.

Об этом, ссылаясь на заявление главы бизнес-ассоциации порта, пишет Reuters.

В общей сложности за первые шесть месяцев этого года компания перегрузила 15,25 миллиона метрических тонн зерна, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в администрации порта Констанца. 7,5 млн. тонн из общего объема составили украинские зерна. Для сравнения, за весь 2022 год румынские портовые операторы перегрузили 8,6 млн. тонн украинского зерна.

После начала полномасштабной войны порт Констанца стал крупнейшим альтернативным судоходным маршрутом, на него пришлась примерно треть украинского зернового экспорта.

При этом издание пишет, что транзитное давление будет расти на Констанцу, традиционно занимающуюся экспортом зерновых из Румынии и ее соседей, не имеющих выхода к морю, включая Венгрию и Сербию.

Из-за того, что жатва в Румынии начинается чуть позже, чем в Украине, а нежелание некоторых румынских фермеров продавать свой урожай по низким ценам означает, что мощности порта для украинского зерна будут доступны еще до середины августа.

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Виорел Панайт, менеджер портового оператора Comvex, рассказал, что для ускорения перевалки зерна некоторые портовые операторы используют цифровую систему, которая сократила время, необходимое для обработки таможенных заявлений с 48 часов до 30 минут.

По его словам, Украина увеличила пропускную способность в своих дунайских портах Рени и Измаил, а также ведутся переговоры с операторами железнодорожных вагонов по новой системе перегрузки на украинско-румынской границе Вадул-Сирет-Дорнешти, сказал Панайт.

После того, как Россия в одностороннем порядке разорвала "зерновое соглашение" 17 июля, Украина планирует новый маршрут для транспортировки агропродукции. Он может проходить через территориальные воды Болгарии и Румынии.

Также известно, что Зеленский направил Турции и Организации Объединенных Наций письма с предложением продлить работу зерновой инициативы. Он считает, что обеспечить функционирование коридора и инспектирование суден можно в трехстороннем формате.