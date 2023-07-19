Новый маршрут для экспорта. Украина хочет транспортировать зерно через воды двух стран ЕС

Новый маршрут для транспортировки агропродукции Украины может проходить через территориальные воды Болгарии и Румынии. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, выход РФ из зерновой сделки влияет на шипинговые компании и страхование.

"Давайте будем честными. Россия, выйдя из соглашения, заявила о том, что она не гарантирует безопасность. А это значит, что они будут обстреливать порты, инфраструктуру и, возможно, корабли. В этом и риск", – сказал дипломат.

Посол добавил, что Украина создала фонд гарантирования этих рисков.

"У нас есть возможности привлекать корабли и компании, которые готовы предоставлять эти корабли для перевозки зерна. С нашей точки зрения, это можно реализовать даже не используя этот маршрут, который уже был согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии. Это также возможный вариант, чтобы минимизировать риски", – сказал Боднар.

При этом он отметил необходимость ответственности международного сообщества, чтобы, с одной стороны, помочь Украине реализовать такой сценарий, а с другой – давить на Россию для предотвращения ее возможных атак.

Зерновая инициатива: что будет после выхода РФ из соглашения

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Еще до этого шага РФ заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказывал о наличии альтернативного плана продления экспорта агропродукции, если Россия выйдет из договоренностей. Речь шла о том, чтобы расширить пропускную способность Дунайского региона и увеличить возможности по перевалке там. Кроме того, продолжается ввод в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией.

Президент Владимир Зеленский уже после заявления РФ о выходе из соглашения заявил, что компании-владельцы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставок зерна, если на это будут согласны Украина и Турция.

Также известно, что Зеленский направил Турции и Организации Объединенных Наций письма с предложением продлить работу зерновой инициативы. Он считает, что обеспечить функционирование коридора и инспектирование суден можно в трехстороннем формате.

А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что зерновой коридор могли бы охранять военные патрули. Но найдутся ли желающие создать такую патрульную полицию – другой вопрос.

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