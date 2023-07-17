Зеленский о зерновом соглашении: владельцы кораблей готовы продолжить поставки продовольствия

Компании-владельцы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставки зерна, если на это будут согласны Украина и Турция. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью африканским журналистам, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"Даже без РФ надо делать все, чтобы мы могли использовать этот Черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, – то все готовы продолжать поставки зерна", – сказал глава государства.

Он напомнил, что существует два соглашения: между Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций, а также между Россией, Турцией и ООН. Поэтому, когда РФ заявляет о прекращении соглашения, страна-агрессор разрывает свои договоренности с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я дал распоряжение нашему Министерству иностранных дел, после официального сигнала Российской Федерации, подготовить наши официальные сигналы к Организации Объединенных Наций и Турции для того, чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", – высказался Зеленский.

Зерновое соглашение: позиции Украины и РФ

Зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года и с тех пор несколько раз продолжалось. Сегодня, 17 июля, срок его действия истекает, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Еще до крайнего продления соглашения в Москве угрожали выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, в РФ хотят возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Посол Украины в Турции Василий Боднар объяснял, что зерновое соглашение не предполагает удовлетворения никаких потребностей России. Однако страна-агрессор подписывала с ООН меморандум о содействии в решении вопросов аммиакопровода и снятия санкций.

А заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказывал о наличии альтернативного плана продления экспорта агропродукции, если Россия выйдет из договоренностей. Речь шла о том, чтобы расширить пропускную способность Дунайского региона и увеличить возможности по перевалке там. Кроме того, продолжается ввод в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией.