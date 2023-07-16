Последнее судно покинуло Украину в рамках "зерновой сделки" перед истечением ее срока действия

Последнее судно, прибывшее в Украину в рамках Черноморской зерновой инициативы, утром 16 июля покинуло порт Одессы, передает Reuters. Речь идет о сухогрузе TQ Samsun, ходящем под турецким флагом.

По данным сервиса MarineTraffic, оно вышло из Одессы около 8 часов утра воскресенья и держит курс на Стамбул. По состоянию на 15:00 судно двигалось на широте лимана Алибей в Одесской области примерно в 60 километрах от ближайшего украинского берега.

Ожидается, что оно прибудет в Стамбул к вечеру 17 июля. TQ Samsun - балкер длиной 190, шириной 30,5 метра и дедвейтом 43,8 тысячи тонн, построен в 1996 году. Портом его приписки значится Белиз (крупнейшй город одноменной страны).

Напомним, что 17 июля истекает срок последнего продления "зерновой сделки", позволявшей проход судов по Черному морю в три порта Одесской области (Одесса, Черноморск и Пивденный). Официально украинские власти в воскресенье пока не комментировали дальнейшую судьбу соглашения.

При этом Россия еще с 26 июня полностью заблокировала регистрацию нового флота для прохода по коридору в Черном море, перестав согласовывать его в рамках работы Совместного координационного центра, созданного в Стамбуле по этому соглашению.

Российские власти ранее неоднократно соглашались на продление сделки, заключенной 17 июля 2022 года между ООН и Турцией с РФ и Украиной по отдельности, несмотря их же на заявления о неучете интересов РФ при реализации сделки.

Такие заявления повторялись и накануне истечения срока очередного продления в июле. В частности, 13 июля российский президент Владимир Путин снова заявил, что пока ни одного пункта в рамках "зерновой сделки", связанного с российскими интересами, включая подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, не выполнено. Он указал, что РФ "по доброй воле многократно продлевала эту сделку", но теперь - "хватит, в конце концов".

При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, как сообщали СМИ, предложил Путину согласиться на продление соглашения в обмен на подключение "Россельхозбанка" к SWIFT.

Турция же в лице президента Реджепа Тайипа Эрдоган еще в ночь на 8 июля заявила, что ведет работу по продлению "зернового соглашения" и прилагает все усилия, чтобы увеличить срок его действия сразу на два года, но пока его нужно продлить хотя бы на три месяца. 14 июля Эрдоган заявил, что Путин согласен на продление сделки, однако в Кремле это не подтвердили, констатировав, что "никаких заявлений не делали".