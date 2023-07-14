Эрдоган заявил, что Путин согласен на продление зернового соглашения: в Кремле прокомментировали

Президент РФ Владимир Путин согласился продлить зерновое соглашение. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает AFP.

Как пишет Hurriyet, на вопрос о том, будет ли продлена договоренность, Эрдоган ответил:

"Как вам известно, мы готовимся принять господина Путина в Турции в августе. Мы соглашаемся на продолжение этого Черноморского зернового коридора. От ООН господин [генеральный секретарь Антониу] Гутерреш также направил письмо господину Путину. Этим письмом мы обеспечиваем продолжение работы зернового коридора совместно с Россией. Таким образом, мы продолжим решение проблем слаборазвитых бедных африканских стран".

Обновлено. Как сообщил спикер Кремля Дмитрий Писков в комментарии "Интерфаксу", Россия не делала никаких заявлений о продлении договоренностей.

Зерновое соглашение: что происходит с инициативой

Зерновая инициатива, направленная на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, была подписана 21 июля 2022 года и с тех пор несколько раз продолжалась, последний раз – в мае. Сейчас она действует до 18 июля.

На практике работа зернового коридора в последние месяцы почти заблокирована российской стороной, которая проводит очень мало инспекций суден.

Еще до крайнего продления соглашения в Москве угрожали выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, в РФ хотят возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Посол Украины в Турции Василий Боднар объяснял, что зерновое соглашение не предполагает удовлетворения никаких потребностей России. Однако страна-агрессор подписывала с ООН меморандум о содействии в решении вопросов аммиакопровода и снятия санкций.

А заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказывал о наличии альтернативного плана продления экспорта агропродукции, если Россия выйдет из договоренностей. Речь шла о том, чтобы расширить пропускную способность Дунайского региона и увеличить возможности по перевалке там. Кроме того, продолжается ввод в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о желании увеличить срок действия зернового соглашения на два года.

По данным Reuters, в ООН предлагают, чтобы "Россельхозбанк" таки был переподключен к системе SWIFT в обмен на продолжение зерновой инициативы. А Financial Times писало, что Европейский Союз рассматривает возможность пойти на соответствующие уступки.