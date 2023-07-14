Зернова угода. Ердоган заявив, що Путін згоден на продовження домовленостей

Президент РФ Володимир Путін погодився продовжити зернову угоду. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає AFP.

Як пише Hurriyet, на запитання про те, чи буде продовжено домовленості, Ердоган відповів:

"Як вам відомо, ми готуємося прийняти пана Путіна в Туреччині в серпні. Ми погоджуємося на продовження цього Чорноморського зернового коридору. Від ООН пан [генеральний секретар Антоніу] Гутерреш також надіслав листа пану Путіну. Цим листом ми забезпечуємо продовження роботи зернового коридору спільними зусиллями з Росією. Таким чином, ми продовжимо вирішення проблем слаборозвинених бідних африканських країн".

Продовження зернової угоди: що відбувається з ініціативою

Зернова ініціатива, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року і з тих пір кілька разів продовжувалася, востаннє – у травні, й наразі вона діє до 18 липня.

На практиці робота зернового коридору останніми місяцями майже заблокована російською стороною, яка проводить дуже мало інспекцій суден.

Ще до крайнього продовження угоди в Москві погрожували вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, у РФ хочуть відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

Однак посол України в Туреччині Василь Боднар пояснював, що зернова угода не передбачає задоволення жодних потреб Росії. Однак країна-агресорка підписувала з ООН меморандум про сприяння у розв'язанні питань щодо аміакопроводу й зняття санкцій.

А заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький розповідав про наявність альтернативного плану продовження експорту агропродукції, якщо Росія вийде з домовленостей. Ішлося про те, щоб розширити пропускну спроможність Дунайського регіону і збільшити можливості з перевалки там. Крім того, триває введення в експлуатацію додаткових пунктів переходу й сухих портів на західному кордоні з Польщею і Румунією.

Своєю чергою президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган говорив про бажання збільшити термін дії зернової угоди на два роки.

За даними Reuters, в ООН пропонують, щоб "Россільгоспбанк" таки було перепідключено до системи SWIFT в обмін на продовження зернової ініціативи. А Financial Times писало, що Європейський Союз розглядає можливість піти на відповідні поступки.