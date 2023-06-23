"Зернова ініціатива". США закликали Радбез ООН тиснути на Росію для продовження угоди

Сполучені Штати Америки закликали країни ООН завадити намаганням Кремля остаточно заблокувати Чорноморську зернову ініціативу на тлі чергових погроз Росії вийти з угоди.

Про це заявила постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд під час засідання Ради Безпеки ООН по Україні, передає "Укрінформ".

"Колеги, ми повинні примусити Росію залишитися в Чорноморській зерновій ініціативі", - зазначила вона.

Представниця США пiдкреслила, що чим довше триватиме війна, тим більше страждатиме український народ, а також увесь світ.

"Наслідки цієї війни зараз відчуваються в усьому світі. Чому? Тому що президент Путін використовує продовольство як зброю війни і тим самим загострює глобальний дефіцит продовольчої безпеки", - заявила Томас-Грінфілд.

За її словами, дії Росії щодо блокування поставок зерна особливо вплинули на країни Африки й Близького Сходу. І зараз "викликає глибоку тривогу" те, що Росія знову одноосібно погрожує вийти з ініціативи.

Нагадаємо, що 20 червня в Росії вкотре заявили про плани зупинити роботу зернової угоди після завершення терміну, на який її продовжили останнього разу.

Ще перед цим продовженням РФ також погорожувала виходом із угоди й вимагала виконання низки своїх умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, РФ хотіла відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

Як пояснював посол України в Туреччині Василь Боднар, зернова угода не передбачає задоволення жодних потреб Росії. Однак країна-агресорка підписувала з ООН меморандум про сприяння у розв'язанні питань щодо аміакопроводу й зняття санкцій.

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