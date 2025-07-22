Реальні ціни на оренду житла у Києві можуть удвічі відрізнятись від заявлених

Столиця України стала одним із ключових міст-хабів для переселенців, тому ринок оренди тут один з найактивніших у країні вже третій рік поспіль.

За підсумками І півріччя 2025 року у Києві продовжували зростати і попит, і орендні ставки. Станом на липень середня ціна оренди 1-кімнатних квартир в оголошеннях додала 14% з початку року та досягла позначки 18 300 гривень.

Проте зростання, зафіксоване на маркетплейсах, суттєво відрізняється від реальних цін, повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику ЛУН за підсумками І півріччя 2025 року.

Оренда в Києві: як відрізняються реальні ціни від оголошень

Як свідчать дані дослідження, до червня 2025 року середня вартість зданих 1-кімнатних квартир зростала паралельно з підвищенням середньої ціни їх оренди.

Але якщо вартість оренди в оголошеннях у червні демонструвала зростання (до 18,3 тис. грн), то середня ціна зданих квартир навпаки - знизилась (до 16,6 тис. грн), наголошують аналітики. Різниця між заявленими і реальними цінами складає 10%.

Майже паралельними лініями рухаються ціни на оренду 2-кімнатних квартир. Від початку року середня ціна в оголошеннях досягла позначки 28 тис. грн (+5 тис. грн або 22% за пів року), а середня ціна зданих квартир — 23,3 тис. грн (+3,7 тис. грн або 19% за пів року).

Унікальна ситуація - в сегменті оренди 3-кімнатних квартир, де від початку року зросла на 19% та досягла позначки 47,2 тис. грн.

Аналітики зафіксували цікавий тренд: з березня по травень спостерігався різноспрямований напрямок руху середньої ціни в оголошеннях про оренду та середньої ціни зданих 3-кімнатних квартир.

Динаміка середніх цін на оренду 3-кімнатних квартир. Інфографіка: ЛУН

На початку червня 2025 року розрив між цінами оголошень та зданими квартирами в абсолютному виразі становив рекордні 22,5 тис. грн, а у відносному відрізнявся майже вдвічі. Але наприкімці місяця цей розрив почав зменшуватись: середня ціна оренди в оголошеннях опустилас з 47,5 до 47,2 тис. грн — а середня ціна зданих квартир підросла з 25 тис. грн до 30,7 тис. грн.

За скільки можна орендувати квартиру в Києві у липні 2025 року

За типами житла найдорожчими для оренди 1-кімнатних у столиці залишаються дореволюційні або ж "царські" будинки - 28 тис. гривень на місяць. Тоді як у новобудовах така квартира коштує 21 тис гривень, у хрущовках - 12 тисяч.

У сегменті двокімнатних царські, новобудови та сталінки віддають майже за однаковими цінами - 31-35 тис. гривень.

Інфографіка: ЛУН

Щодо найбільш поширеної ціни пропозиції оренди, то як і 3 місяці тому, серед 1-кімнатних квартир найбільший вибір варіантів наразі представлений в діапазоні 14-16 тис. грн, в сегменті 2-кімнатних — 10-20 тис. грн.

Інфографіка: ЛУН

У сегменті 3-кімнатних відбулись найбільші зміни: якщо в квітні найбільше варіантів оренди пропонувалось в діапазоні 15-25 тис. грн, то на початку червня найбільша кількість пропозицій зосереджена в ціновому діапазоні 40-45 тис. грн.

Найдешевші квартири для оренди в столиці варто шукати в Деснянському районі — в середньому, вартість 1-кімнатної тут становить 10 тис. грн на місяць.

Найдорожчі варіанти, традиційно, розташовані в центральних районах міста — на початок 3 кварталу середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Печерському районі становить 35 тис. грн, а в Шевченківському — 30 тис. грн на місяць.

Попит на оренду у Києві все ще зростає

Незважаючи на зростання вартості оренди, попит на квартири зростає — якщо в січні та лютому квартира в столиці в середньому здавалась за тиждень, то в червні вона знаходила орендаря за п'ять днів.

У липні на оренду столичної 1-кімнатної квартири витрачається 61% середнього заробітку в регіоні. Це на 1% менше, ніж на початку року і на 9% менш, ніж у вересні 2024-го.

Раніше Delo.ua писало про те, що у Києві квартири дорожчають на Подолі, а на Печерську - дешевшають.